Quale cane fa la pupù più grossa? Quanto sono grosse le cacche dei cani? Vi siete mai chiesti quali sono le razze che la combinano più grande?

Vi siete mai chiesti quanto le fanno grosse i cani? No, non stiamo parlando delle loro marachelle, che comunque possono essere gigantesche. Stiamo parlando delle loro cacche, dei loro bisognini “pesanti”. Vi siete mai chiesti quali sono le razze che la fanno più grossa?

Partiamo da un presupposto. Non tutti i cani fanno la cacca delle stesse dimensioni. C’è chi la fa più grande e chi la fa più piccola. E ce ne accorgiamo anche quando andiamo in giro per la strada e incontriamo i ricordini che proprietari privi di scrupoli hanno lasciato disseminati lungo il nostro passaggio. Perché la colpa non è dei poveri cagnolini, loro la devono fare. Ma dei loro proprietari, che la dovrebbero raccogliere.

Le dimensioni della cacca dipendono ovviamente dalla stazza dei cani: ci sono razze che la fanno più grande e altre che la fanno più piccola. Ma le cause possono essere anche altre, come la dieta che l’animale segue o la funzionalità del suo metabolismo.

Secondo le stime di alcuni ricercatori che si sono messi a calcolare le dimensioni delle cacche degli animali (sì, lo hanno fatto davvero), l’alano è il cane che ne fa di più. 500-700 grammi circa. Il San Bernardo, però, la fa più spesso. Il San Bernardo, infatti, in un anno ne fa 546 chilogrammi, mentre un alano 366.

Seguono il Rottweiler, con 340 kg, il pastore tedesco con 294 kg, il Dobermann con 273 kg, il Labrador con 247 kg, il Dalmata con 170 kg, il Bulldog con 155, il Basset Hound con 151, il Border Collie con 136, il Beagle con 96, lo Yorkshire Terrier con 20, il Chihuahua con soli 13 chili all’anno.

I cani che mangiano di più, ovviamente, fanno più cacca. Se mangiano tanto cibo industriale saranno portati a farne di più rispetto ai cani che, invece, mangiano più cibo fatto in casa. E molto dipende anche dall’età e dallo stato di salute del cane stesso.