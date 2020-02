Quali frutti dare al tuo cane e quali no? Alcuni gli fanno bene, altri possono essere mortali Sapevi che il tuo cane dovrebbe mangiare anche la frutta? Ecco quali frutti puoi dare al tuo cane e quali no, i benefici e le cose da evitare

La frutta è uno spuntino sano e delizioso che contiene una mega-dose di vitamine e sostanze nutritive e, anche se la frutta è meravigliosa per noi umani – non è sempre così nel caso dei nostri amici pelosi. Quando stai mangiando una mela o una banana, potresti essere tentato di dare al tuo cane un po’ – dopo tutto, condividi tutto con il tuo cane, giusto? Ma quali frutti dare al cane e quali no?

Ma la verità è che ciò che è sano per te potrebbe causare seri problemi di salute o addirittura la morte del tuo amico peloso. Ecco una lista di alcuni frutti comuni che sono sicuri per il tuo cane e altri che non dovresti dargli. Questa è un’informazione fondamentale che ogni proprietario di cani dovrebbe sapere.

Mele

Sì! Chi non ama mordere una mela matura e croccante? Così deliziosa! Beh, non preoccuparti, puoi dare una fetta di mela al tuo cane. Assicurati di non fargli mangiare il torsolo perché un gran numero di semi potrebbe fargli del male allo stomaco.

Avocado

No. Tieni lontano il guacamole e altre pietanze preparate con l’avocado dal tuo cucciolo di cane. Questo frutto è delizioso e sano per noi ma contiene una tossina chiamata persina che è pericolosa per i cani e che causa diarrea e vomito. Il nocciolo è pericoloso e glielo lasci esponi il cane a un potenziale rischio di soffocamento.

Banane

Sì! Le banane sono una grande fonte di potassio, manganese, vitamina B6 e molte altre vitamine e minerali. Le banane sono buone anche per il tuo cane! Assicurati di dargli le banane con moderazione in quanto possono causare stitichezza e non dargli mai al tuo cane la loro buccia.

Ciliegie

No! Le ciliegie sono un grande NO-NO per i cani. Anche se sono innocue in piccole quantità (una ciliegia o due), le grandi quantità possono essere mortali. Le ciliegie contengono cianuro che è tossico e può causare avvelenamento nei cani. I noccioli possono anche causare l’ostruzione intestinale.

Mirtilli

Sì! Anche per i cani, i mirtilli sono ricchi di sostanze nutritive, antiossidanti e vitamine. Sono una merenda sana per il tuo cucciolo. Anche i mirtilli freschi o congelati vanno bene per i tuoi cani, purché non abbiano pance sensibili.

Uva (e uvetta)

No! È risaputo che i cani dovrebbero stare lontani dall’uva e dall’uvetta. Anche piccole quantità di questo frutto, essiccato o meno, può rivelarsi fatalmente tossico per i nostri amici pelosi.

Kiwi

Sì! Se il tuo cane ama la sua consistenza e la pelle pelosa, sono più che i benvenuti a concedersi il piacere di consumare il kiwi. È ricco di vitamina C, potassio e fibre. Ma, ovviamente, tutto con moderazione – un solo kiwi al giorno va bene.

Limoni

A volte. Anche se i limoni non sono tossici per i cani, l’acido potrebbe sconvolgere lo stomaco e causare vomito o diarrea se ne mangiano grandi quantità. Ma se vuoi solo vedere la sua divertente reazione al gusto aspro, puoi dare una fetta di limone al tuo cane.

Arance e mandarini

Sì! Arance e mandarini sono completamente sicuri per i cani da mangiare. Contengono molto zucchero, quindi, come ogni altra cosa, assicurati di non esagerare (basta una fetta d’arancia o due – se ne mangiano troppe, potrebbero turbare il loro stomaco).

Pesche

Con moderazione. Piccoli pezzi di polpa di pesca sono una delizia per il tuo cane, contengono molta fibra e vitamina A. Tuttavia, il nocciolo potrebbe causare il soffocamento e il blocco intestinale, quindi assicurati di dare al tuo cane solo dei piccoli pezzi di pesca.

Ananas

Assolutamente Sì! L’ananas è un vero toccasana per il tuo cane perché ha un sacco di vitamina C e molte altre vitamine e minerali. È nutriente sia per te che per il tuo cane – condividi sempre con lui una fetta o due.

Fragole

Certo che Sì! I cani possono mangiare le fragole fresche ma assicuratevi di tenere fuori dalla loro dieta le fragole sciroppate. Le fragole sono straordinarie per tenere sotto controllo il loro peso e per il loro sistema immunitario.

Anguria

Sì e no. L’anguria è uno spuntino molto nutriente per i cani, tuttavia, ci sono alcune cose da tenere a mente. I semi dovrebbero essere rimossi perché, in grandi quantità, possono causare un blocco intestinale e non dovete lasciare che mangino la crosta perché può sconvolgere il loro stomaco. A parte questo, ottima merenda!

Melone

Sì ma senza semi. Il melone contiene molti antiossidanti e ha potenti proprietà diuretiche. In più, è una preziosa fonte di vitamina A ed E.

Pera

Decisamente Sì! Le pere hanno un apporto calorico molto basso e sono un’ottima fonte di potassio e fibre. La pera previene i problemi cardiovascolari e favorisce il transito intestinale. In più, sono consigliate per i cani diabetici.

Albicocca

Sì ma senza buccia e nocciolo. Le albicocche sono una fonte preziosa di antiossidanti, favoriscono il transito intestinale e il loro alto contenuto di ferro le rende un prezioso alleato contro l’anemia. Inoltre, sono poco caloriche e prevengono l’obesità.

Perché dare la frutta al cane?

Ottima domanda. Cercheremo di dare una risposta esaustiva a questo quesito. Iniziamo dicendo che se i cani vivessero come i loro antenati, mangerebbero esclusivamente carne perché sono animali carnivori. Ma le loro prede si nutrivano anche di frutta e verdura e, consumate interamente, avrebbero fornito ai cani molte sostanze nutritive e vitamine. Ecco perché noi dobbiamo dare ai nostri amici a 4 zampe frutta e verdura. Solo così il loro corpo riesce a assimilare le sostanze necessarie per rimanere in salute e funzionare in condizioni ottimali.

Non dimentichiamo che i nostri cani non scelgono cosa mangiare. Siamo noi, umani, a decidere per loro.

Cosa succede se i cani non mangiano frutta e verdura?

Mangiando solo la carne, a lungo andare, la salute del cane potrebbe essere messa a rischio. Potrebbero sorgere dei problemi per colpa delle carenze alimentari. I cani che hanno una dieta carnivora non assumono abbastanza fibre e antiossidanti.

Un cane che non assume abbastanza fibre soffrirà di stitichezza e problemi intestinali: il suo tratto digestivo funzionerà male e non riuscirà ad assumere correttamente tutte le sostanze nutritive. Attenzione, però! La quantità di fibre necessarie non deve superare il 3,5% della quantità di cibo ingerito dal cane. Dando di più, rischiate di ostruire il apparato digestivo. Un’altra cosa importante quando si tratta di fibre è la regolarità. I cani devono consumare una piccola quantità di fibre ogni giorno, tutti i giorni.

Anche gli antiossidanti sono importanti per la salute del nostro amico a 4 zampe. La loro assenza dalla dieta di Fido causa invecchiamento precoce. Si formano rughe, i peli diventano bianchi, iniziano gli acciacchi. Una volta che le cellule del corpo del cane iniziano ad ossidarsi, si formano lesioni cellulari. La prima conseguenza è l’indebolimento del sistema immunitario che porta a patologie molto gravi, addirittura letali. Stiamo parlando di malattie cardiovascolari, tumori o malattie degenerative.

Come vedete, ci sono notevoli benefici se offrite frutta e verdura al proprio cane.

Come dare la frutta e la verdura al cane

I cibi per cani di qualità sono alimenti completi e bilanciati che contengono proteine, minerali, vitamine, oli e grassi. Se avete optato per una dieta a base di crocchette, state già fornendo al proprio cane tutto ciò che gli occorre per restare sano e attivo. Potete comunque, anche in questo caso, dare al vostro cane un po’ di frutta e verdura, come premio. Oltre a fornirgli le sostanze necessarie, lo aiuterete a non stancarsi del suo solito cibo e rifiutare le crocchette.

Se, invece, avete scelto una dieta casalinga, dovete assolutamente integrare frutta e verdura nella sua alimentazione. In questo caso, il 15% della quantità di cibo consumato dal cane dovrà essere composta da frutta e verdura.

Come offrire al cane la frutta e la verdura? Preferibilmente cruda, tagliata a pezzettini, sbucciata e senza semi o noccioli.