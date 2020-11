Esattamente alla stregua di uomini facoltosi e magnati dell’industria troviamo anche gli animali più ricchi del mondo. Volete sapere chi sono e come vivono? Ve lo diciamo noi.

Gli animali più ricchi del mondo: al primo posto Gunther IV

Si chiama Gunther IV ed è un pastore tedesco la cui eredità arriva a 133 milioni di euro, lasciata dalla sua contessa tedesca. È lui che si aggiudica il podio tra gli animali più ricchi del mondo.

Ma non è l’unico peloso a quattro zampe a essere così ricco, nella lista, infatti troviamo anche Trouble , un bellissimo maltese che ha ricevuto una cospicua eredità dalla sua padrona, la miliardaria americana Leona Helmsley , che ammonta a 12 milioni di dollari.

Nella nostra lista anche uno Scimpanzè

Si chiama Kalu e il suo conto in banca segna una cifra pari a 60 milioni di euro. Patricia O’Neil, figlia del Conte di Kenmore e moglie dell’ex campione di nuoto australiano Franck O’Neil, ha deciso di lasciare ogni suo avere all’adorato scimpanzè Kalu.

La sua volontà, descritta nel testamento, è stata quella di lasciare tutto a quell’animale che trovò su un albero fuori dalla casa del console argentino in Zaire.

Tra gli animali più ricchi del mondo altri due cani e un gatto

Quando Nora Hardwell è morta, ha lasciato in eredità ai suoi amatissimi colline, Kate e Tina, 665 mila euro con il desiderio che vivessero il resto della loro vita nel lusso e nell’agio. E così è stato: Kate e Tina hanno ricevuto in eredità la casa di Peasedown St John, vicino a Bath, e 665.000 euro da spendere per tutti i loro bisogno.

150 mila euro è invece la somma destinata a Tinker, inferiore a quella che abbiamo visto per gli altri animali più ricchi del mondo, ma non certo poco dignitosa. Tutto merito dell’amore mostrato alla vedova Margaret Layne che, dopo la sua morte, ha lasciato al gatto Tinker un fondo fiduciario di 150000 euro, oltre alla casa nel Middlesex.