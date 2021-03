“Quando la guardo, mi sento orgogliosa! Mi ricorda che essere diversi è qualcosa di speciale!”

Un vecchio saggio una volta disse che i limiti esistono solo per essere superati. E la storia della dolcissima cagnolina Tilly, è la chiara dimostrazione che mai nessuna frase fu più corretta di questa. Nata con una rara sindrome, la cucciola ha vissuto una vita felice e piena d’amore grazie alla sua mamma, una donna di nome Anna Marie.

Credit: tillythefriendlyloaf – Instagram

Anna Marie ha conosciuto per la prima volta la storia di Tilly spulciando degli annunci online. L’annuncio era per una cucciolata di cagnolini che cercavano casa e tra tutti loro ce n’era una speciale.

Quello di cui soffriva la piccola cagnetta è chiamata sindrome della spina dorsale corta. In pratica tutte le vertebre non si sviluppano e il cane che ne soffre è sprovvisto del collo e di tutta la parte della schiena. Ciò provoca alcune difficoltà nella mobilità, ma a livello organico non causa alcun tipo di problema.

Innamorata all’istante di quella dolcissima palletta di pelo, Anna Marie è saltata sull’auto ed è andata a conoscere quella che sarebbe diventata la sua inseparabile amica a quattro zampe.

Quando sono arrivata, la donna incaricata di dare in adozione i cuccioli mi ha spiegato che nessuno la voleva e che molto probabilmente l’avrebbero soppressa. Nel mentre che diceva quella terribile frase, io avevo già programmato il nostro primo anno insieme. L’ho presa e l’ho portata subito via con me.

La speciale amicizia tra Tilli ed Anna Marie

Credit: tillythefriendlyloaf – Instagram

Da quel preciso istante, tra la donna e la cucciola si Spaniel Tibetano è nato un legame di amore assoluto. Per Anna Marie, essere diversa significava solo essere più speciale.

E alla fine, ha avuto perfettamente ragione. Tilly, nonostante tutte le difficoltà del caso, sta vivendo una vita felicissima da cane normalissimo. Ama la sua mamma e non la abbandona mai nemmeno per un istante.

Vuole sempre stare con me. Quando cucino si struscia alle mie gambe, quando studio si sdraia sulle mie ginocchia e si rilassa e quando vado a dormire entra nelle lenzuola e si addormenta serenamente al mio fianco. La scelta che ho fatto quando l’ho presa è la cosa migliore che mi sia capitata e non tornerei indietro per niente al mondo.

Credit: tillythefriendlyloaf – Instagram

Anna Marie scatta foto e registra video alla sua cagnolina in continuazione e le pubblica sulle pagine Instagram e Tik Tok che ha creato apposta per Tilly. Il successo che hanno ricevuto è incredibile e in molti non fanno altro che congratularsi con la ragazza.

Sapere che al mondo esistono cagnoline come Tilly e persone come Anna Marie, scalda il cuore a tutti noi!