“Quando l’ho sentita abbaiare così forte, sono subito corsa da lei. Quando ho girato l’angolo…”

Quando ha visto l'anziano vicino in difficoltà, Gracie ha chiamato subito la sua mamma in soccorso

Quando una donna del North Carolina di nome Mary Violante ha adottato Gracie, da un’organizzazione di salvataggio di animali domestici della sua città, non aveva idea che un giorno avrebbe salvato la vita a qualcuno. Ebbene si, perché questa storia dimostra che non tutti gli eroi indossano un mantello, ma alcuni hanno il pelo e scodinzolano allegramente.

Credit: WRAL

La cucciola, un mix Chihuahua-Bassotto di 11 anni femmina, è stata adottata da Mary qualche mese fa. Da allora la sua vita è cambiata totalmente. Da un box freddo e triste di un canile, è passata a vivere in una casa amorevole con delle persone fantastiche.

Era un giorno come un altro e la signora Violante era fuori in giardino a scambiare due chiacchiere con una delle sue vicine. Improvvisamente, da dietro l’angolo, ha sentito la sua cagnolina abbaiare in modo abbastanza insolito.

Quella razza di cane è famosa per abbaiare spesso e volentieri in maniera abbastanza accesa, ma sta volta c’era qualcosa di diverso e Mary lo aveva capito. Così, si è precipitata a vedere cosa fosse successo.

Quando è arrivata sul posto, si è accorta che non era la sua amica a quattro zampe ad essere in difficoltà, bensì il suo vicino John.

Gracie ha chiamato i soccorsi per il suo vicino John

Credit: WRAL

Mentre era in giro a curiosare, la cagnolina si era accorta che il signor John, il suo vicino di casa, era caduto sul patio di casa sua.

Il signor John è molto anziano e completamente cieco, quindi per lui era impossibile rialzarsi da solo.

Gracie, vedendolo in difficoltà, ha urlato così tanto da chiamare la sua mamma umana e farla venire sul luogo del misfatto.

Credit: WRAL

Mary ha poi contattato il 911, che ha provveduto a mandare i soccorsi per l’anziano signore. Fortunatamente, il signor John ha riportato soltanto qualche taglio sul braccio e un grosso livido sulla schiena, ma se Gracie non si fosse accorta di lui, chissà per quanto tempo sarebbe rimasto lì.

Per ringraziare la sua eroina scodinzolante, John ha scritto una bellissima lettera e le ha regalato una scatola di biscotti e un grazioso palloncino.