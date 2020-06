Queenie la cagnolina più vecchia del mondo ha 103 anni Queenie è la cagnolina più vecchia del mondo: ha 103 anni ma assolutamente non li dimostra

Oggi vi raccontiamo la storia di Queenie, un’adorabile cagnolina che è considerata come il cane più vecchio del mondo. Anche perché di fatto ha 103 anni. Ma non si direbbe, visto che ha una carica e una grinta da far invidia a cuccioli decisamente più giovani di lei.

Queenie è una splendida cagnolina che nella sua vita ne ha passate davvero tantissime. Oggi vive in Gran Bretagna insieme a Bridge Pike che l’ha salvata e le ha dato una casa dove vive con altri fratelli pelosi, che sono decisamente più giovani di lei. Ed è facile, visto che lei di anni, se fossero conteggiati come quelli umani, ne ha 103. Nonostante questo è vivace, dolcissima, sempre pronta a fare le feste a tutti quanti.

Queenie ha 21 anni e vive insieme a Bonnie, di 10 anni, e Bo, di 12 anni. Tutti e tre i cani sono stati salvati da questa donna che lavora presso il Dogs Trust a Salisbury, nel Wiltshire.

Quando Bridget era vicedirettore presso il centro di ricollocazione, conobbe Queenie e si innamorò immediatamente. Non poteva portarla a casa, ma si prese cura di lei nel rifugio. Nel 2018, però, è riuscita ad adottarla. E finalmente l’ha portata a casa.

“Mi sento così privilegiata di essere stata in grado di offrire a Queenie una casa felice nei suoi ultimi anni, vorrei solo averlo fatto prima. Ha alcune ansie e preoccupazioni, ma in realtà è il cane più semplice che abbia mai avuto. Porta così tanta gioia nella mia vita, che non potrei immaginarla senza di lei“, ha raccontato la donna che le ha dato una seconda opportunità di vita.

Nonostante la sua età, Queenie ama divertirsi e fare lunghe passeggiate all’aria aperta. È una vera roccia e anche se non può correre adora andare in giro con il passeggino per cani che la mamma le ha comprato quando si stanca.

Queenie è completamente cieca, ma grazie al suo olfatto vive la vita pienamente. E in modo decisamente soddisfacente!