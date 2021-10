Il fidanzato non poteva credere ai suoi occhi. Quando è entrato in camera da letto si è ritrovato di fronte a una scena che lo ha letteralmente lasciato senza parole. Trova infatti la ragazza che coccola il suo cane sul letto, facendo smorfie e vocine strane, come quelle che si fanno ai bambini. Non ha potuto resistere e ha realizzato un video che è diventato virale.

Fonte foto da video di TikTok @simplesmentenoix

Gabi Coletti e Bernard sono una coppia molto attiva sui social network. Lo scorso 16 giugno, i due hanno pubblicato un video sui propri canali in cui si vede la ragazza intenta a coccolare in modo davvero molto particolare Mike, il cucciolo di casa, parlando anche in una strana lingua.

Tutti noi abbiamo avuto attacchi del genere con i nostri animali domestici. Lo facciamo con i bambini, lo facciamo con i nostri pets, membri fondanti di ogni famiglia. Gabi non è diversa e la giovane donna è stata immortalata dal suo fidanzato in un momento di delirio con il cane di casa.

Nel video si vede Gabi sdraiata a letto, mentre stringe il cane, lo abbraccia forte, inizia a balbettare e a dire cose decisamente incomprensibili, che forse nemmeno lei capisce. Ma chissà se il loro pelosetto, invece, è in grado di afferrare.

La ragazza gioca, scherza, si diverte, gli prende la zampetta, gliela accarezza. E in tutto questo il cane di casa si fa fare tutto quanto, tranquillo e pacifico, con la coda scodinzolante letteralmente in festa. Si vede che è felice con la sua famiglia umana.

Fonte foto da video di TikTok @simplesmentenoix

Ragazza coccola il cane sul letto e ci gioca: il video diventa virale in breve tempo

Il video ha raggiunto più di 10,6 milioni di visualizzazioni, 2,4 milioni di reazioni e migliaia di commenti degli utenti di Internet. Tutti si identificano in questa scena: anche tu?