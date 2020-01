Ragazza visita ogni giorno un cane incatenato fuori e decide di adottarlo Una ragazza ha fatto visita ogni giorno a un cane incatenato fuori in giardino e tenuto in condizioni disastrose, prima di...

Laura Seymour è una giovane ragazza che vive in Virginia. Un giorno guidando la macchina notò una scena davvero straziante: un cane tenuto alla catena a un albero di una casa. La giovane è andato a far visita al cane incatenato fuori ogni giorno, prima di prendere la decisione migliore per lui: adottarlo e portarlo via da quell’inferno.

La ragazza si è subito resa conto che le condizioni di vita di quel povero cane erano pessime. Quel povero cagnolino bianco e nero viveva nel retro della casa, incatenato a un albero, senza cibo. Nel fango si era scavato anche una piccola buca, era evidente che stava lì notte e giorno. Il cane, un Akita, viveva incatenato e sembrava non ci fosse nessuno per lui.

Si tratta di cani che hanno bisogno di cure e di camminare e lui sembrava in condizioni pessime. Quando Laura si è avvicinato a lui, subito il cagnolino ha cominciato a scodinzolare: era felice che finalmente qualcuno si fosse avvicinato per vedere come stava.

Laura si affezionò a quel cane subito. Tanto da decidere di andarlo a trovare ogni giorno, per portargli da mangiare e vedere come stava. Il cane riconosceva subito la sua auto e si alzava in piedi per salutarla. La giovane chiamò anche il controllo animali, che le dissero che non potevano far nulla: finché un cane ha riparo, cibo e acqua adeguati, non si può intervenire.

Ma la ragazza non si è arresa. Ed è andata ogni giorno a prendersi cura del cagnolino legato fuori. Voleva adottarlo a tutti i costi, ma non poteva prenderlo e portarlo via: sarebbe potuta finire anche in prigione. E così si è preso cura del cane a distanza per almeno un anno.

Un giorno Laura è andata a trovare il cane con la madre: era un giorno molto caldo in Virginia e la madre vide le sue condizioni di salute pessime, così incoraggiò la figlia a chiamare ancora una volta il controllo animali. Scoprendo così che il proprietario aveva deciso di dar via il cane.

Le chiesero se conosceva qualcuno che potesse adottarlo e lei si fece avanti senza esitazione.

Laura portò subito a casa Takia, era una femmina, dandole tutto l’amore e tutte le attenzioni non aveva mai avuto.

Nonostante quello che aveva passato, Takia era un cane felice, amichevole e pieno di gratitudine.

Erano destinate a vivere insieme!