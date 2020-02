Ragazzi salvano la vita del cane caduto in acqua Ragazzi salvano la vita del cane caduto in acqua e in grave pericolo

"Era un giorno come un altro, per me ed altri miei amici, che abbiamo deciso di andare a fare un giro nella campagna, dove passa un ruscello. Stavamo passeggiando, quando ad un certo punto abbiamo visto due cani, che cercavano di attirare la nostra attenzione. Inizialmente nessuno di noi aveva capito le loro intenzioni, poiché ci fissavano e ci venivano dietro, ma non sapevamo cosa volevano farci capire. All'improvviso, però, uno di noi si è avvicinato al ruscello ed è proprio in quel momento che abbiamo capito cosa stava accadendo. Un cane era in grave pericolo ed i suoi amici, volevano farcelo capire a tutti i costi. Il mio compagno ha urlato, quando ha visto quel cucciolo, poiché lo guardava disperato con la speranza che noi l'avremmo potuto aiutare. Insieme, abbiamo lavorato per capire come tirarlo fuori, ma alla fine dopo diversi tentativi, siamo riusciti a salvarlo ed a tirarlo fuori dall'acqua, poiché avrebbe potuto perdere la vita. Il cane aveva difficoltà a respirare perché, aveva passato troppo tempo a dimenarsi nel ruscello per riuscire a rimanere a galla. I suoi amici a quattro zampe, ci hanno fatto capire la loro gratitudine ed infatti hanno iniziato a scodinzolarci intorno e non volevano andare via. Alla fine, tutti e tre sono andati via nel bosco. Volevamo provare a prendere il cucciolo, per portarlo da un veterinario, ma nessuno di noi è riuscito nell'obiettivo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito: Siamo stati molto felici di aver potuto salvare la vita di quel cane, ma siamo rimasti anche a bocca aperta per come i suoi amici a quattro zampe, ci hanno fatto capire la difficoltà che stava vivendo il cagnolino." Una vicenda davvero incredibile, che ci ha stupito.