Questa è la storia di una ragazzina che salva un gatto in un canale di scolo. Il povero micio era rimasto intrappolato e piangeva per la disperazione di non riuscire a uscire da lì dentro. La ragazzina ha avuto il coraggio di infilare il suo braccio nel tombino: aveva tanta paura all’inizio. Ma poi era felice di aver salvato una vita.

Fonte foto da Instagram di felipe.p.bretas

Siamo a Belo Horizonte, una città del Brasile, capitale dello Stato del Minas Gerais. Monique e i suoi compagni di classe, all’uscita da scuola alla fine delle lezioni, hanno sentito un gattino miagolare in modo disperato. Il lamento arrivava da un canale di scolo sotto il marciapiede proprio vicino all’ingresso di scuola.

Monique e i suoi compagni non ci hanno messo molto a capire da dove provenisse quel lamento. E la giovane non ci ha pensato su due volte. Ha preso tutto il coraggio che aveva e ha infilato il braccio nel tombino per cercare di tirare fuori quel povero gattino in difficoltà.

Felipe Poggiali Bretas, papà di Monique, ha ripreso il salvataggio in un video pubblicato su Instagram che ha ottenuto molte visualizzazioni. Non è stato facile per la ragazzina, che ha dovuto coricarsi a terra e infilare un braccio nell’apertura sperando di raggiungere il gatto.

Fonte foto da Instagram di felipe.p.bretas

Sono stati attimi di paura per lei e per i suoi compagni che hanno seguito con apprensione il momento del salvataggio. Ma quando Monique è riuscita a tirare fuori il gattino era emozionata e felice di aver salvato una vita.

Ragazzina salva un gatto in un canale di scolo: una bella soddisfazione stringere il micio tra le braccia

Fin da quando era una bambina, Monique ha mostrato un grande interesse per tutti gli animali, cavalli, cani, gatti, serpenti, uccelli e tra gli altri.

Queste le parole del papà che di lavoro fa il veterinario e le ha evidentemente trasmesso la passione per gli animali.

La famiglia ha anche adottato il gattino: