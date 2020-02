Ragazzo fa soffrire un cane dopo averlo rubato per San Valentino Ragazzo fa soffrire un cane dopo averlo rubato alla vigilia di San Valentino per diventare il dono per la fidanzata

Lulu è un piccolo e adorabile cagnolino che ha passato davvero un brutto momento il giorno prima di San Valentino. Un ragazzo lo ha visto e ha pensato fosse perfetto come regalo per la fidanzata per il 14 febbraio. Non ci ha pensato su due volte e lo ha portato via, lo ha rapito. Potete immaginare il trauma per un piccolo cane come Lulu?

Lulu è un cagnolino Toy: il giorno della vigilia di San Valentino, la polizia argentina ha prontamente arrestato il suo rapitore, un ragazzo innamorato della sua fidanzata che ha pensato di rubare il cagnolino per donarlo come pegno d’amore.

Il 22enne Cristian Ponce ha confessato di aver rubato il piccolo cagnolino in una casa a Santiago del Estero, in Argentina. Senza pensare minimamente alle conseguenze del suo gesto sconsiderato.

“L’ho visto e ho pensato che la mia ragazza avrebbe adorato questo regalo. Non ho misurato le conseguenze di quello che stavo facendo”, ha detto il ragazzo 22enne quando è stato fermato dalla polizia, immediatamente chiamata dalla famiglia di Lulu che notando l’assenza del loro animale domestico hanno subito deciso di agire coinvolgendo le autorità.

Per questo motivo i poliziotti sono riusciti a individuare il giovane ragazzo che ancora stava cercando di scappare con il cagnolino in braccio.

Durante l’interrogatorio, il ragazzo ha confessato che lo aveva rapito solo per far felice la sua fidanzata, regalandole quello che da tempo sognava di ricevere in regalo, un bel cagnolino.

Il ragazzo, che ha confessato di non avere soldi e di voler regalare un cane alla fidanzata, per non trascorrere un San Valentino senza regali, dovrà rispondere delle accuse di furto di cane e invasione di proprietà privata.

Avrà sicuramente modo di riflettere su quello che ha fatto e sul dolore che ha causato a Lulu e alla sua famiglia umana.