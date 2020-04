Ragazzo in quarantena manda il suo cane a comprare qualcosa da mangiare Un ragazzo in quarantena ha escogitato un modo ingegnoso per trovare qualcosa da mangiare: ha mandato fuori il suo cane con un bigliettino

Antonio Munoz è un ragazzo che si trova in quarantena nella sua casa. Al terzo giorno di reclusione gli è venuta voglia di snack, ma non poteva uscire a comprarli. E allora ha avuto un’idea: mandare il suo cane nel negozio di fronte, con un biglietto e i soldi, per ottenere quello che voleva. La sua idea è andata a buon fine.

Antonio Munoz aveva proprio voglia di snack, di quello snack in particolare, e non ne poteva più. Però non riusciva ad uscire, perché era in quarantena.

Così si è affidato al suo migliore amico, il suo cagnolino: ha allegato un bigliettino al suo collare e un biglietto da 20 dollari per poter mandare lui a comprare gli snack di cui aveva così tanta voglia.

Il negozio si trovava dall’altra parte della strada, quindi non era troppo difficile per il cagnolino. Il biglietto recitava: “Ciao negoziante. Per favore vendi al mio cagnolino un pacchetto di Cheetos, non rossi, che sono molto piccanti. Il cane ha 20 dollari attaccati al collare. Attenzione: morde se non viene trattata adeguatamente. Il tuo vicino di casa”.

Il cagnolino, un piccolo chihuahua, sembrava un po’ preoccupato all’inizio, per una situazione decisamente nuova. Ma alla fine ha deciso di dare una mano al suo amico, uscendo di casa al posto suo per andare a “fare la spesa”.

Il ragazzo ha anche scatto delle adorabili foto del cane prima e dopo la spesa. Non è adorabile?

Sicuramente chi ha assistito alla scena deve aver pensato che c’era qualcosa di strano. Di solito i cani escono di casa per far la spesa insieme ai loro proprietari, ma in questi momenti di emergenza bisogna inventare nuove strategie per sopravvivere. Sì, anche alle voglie di snack.

Meglio non approfittare però della bontà dei nostri pets: potrebbe non essere sicuro per loro uscire di casa da soli.