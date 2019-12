Ragazzo salva la vita del cagnolino Ragazzo salva la vita del cagnolino, rimasto intrappolato nell'ascensore

Da pochi giorni sul web, è uscito il video di un dolce cagnolino, che stava per perdere la vita, mentre stava prendendo l’ascensore insieme alla sua amata amica umana. La sua fortuna è stata la presenza di un ragazzo, chiamato Johnny Mathis, che è riuscito a salvargli la vita.

La clip è diventata virale e tutti sono rimasti scioccati dalla prontezza nel giovane, nel riuscire a prendere in mano la situazione e nel salvare la vita del cucciolo.

Era un giorno come gli altri per la donna, che doveva portare il suo cane, a fare la sua solita passeggiata di routine. Infatti dopo essersi preparata, è uscita di casa e stava camminando lungo il corridoio del condominio.

Doveva scendere al piano terra e come faceva sempre, stava per prendere l’ascensore. Per questo, la donna è entrata ed ha premuto il pulsante per andare giù.

Proprio nel momento in cui le porte stavano per chiudersi, si è resa conto che il suo cane era rimasto fuori e stava per andare via da questo mondo per sempre.

Poteva perdere la vita, poiché il collare lo avrebbe stretto troppo intorno al collo. E’ proprio in questo istante che è entrato in scena Johnny Mathis, che stava per scendere anche lui e che era sul corridoio del condominio.

Il ragazzo ha sentito la donna urlare ed il cane piangere e per questo si è tuffato verso di lui ed è riuscito a rimuovergli il collare da intorno al collo, in pochissimi secondi. Gli ha salvato la vita. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Per fortuna questa vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, poiché poco dopo la donna è riuscita a scendere dall’ascensore ed ha potuto riabbracciare il suo amato cagnolino. Bisogna fare attenzione quando salite con i vostri cani, negli ascensori. Non ci si può distrarre.

