Questa è la bellissima storia di un ragazzo sordo che ha deciso di adottare un cane sordo al quale ha insegnato il linguaggio dei segni. Tutti dovrebbero leggerla...

Oggi vogliamo raccontarvi una bellissima storia. Protagonista un ragazzo sordo. E un cane con lo stesso problema. Nick Abbot è un ragazzo sordo che ha decido di adottare un cane sordo che aveva visto sulla pagina Facebook di un rifugio locale. E al quale ha deciso di insegnare il linguaggio dei segni per poter comunicare.

Nick Abbot aveva visto su Facebook che un rifugio locale ospitava un povero cucciolo di cane che purtroppo era nato sordo. Il cucciolo era in cerca di una casa e di una famiglia amorevole che lo accogliessero. Il piccolo non aveva mai sofferto troppo per la sua disabilità: nonostante fosse sordo, aveva sempre vissuto con gioia e allegria la sua vita, ma aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lui.

Il giovane Nick decise che era lui il cagnolino giusto da adottare. E si è anche fatto una promessa prima di portarlo a casa: avrebbe insegnato al cucciolo la lingua dei segni, così avrebbero potuto vivere insieme felici e contenti, da buoni amici, che si potevano capire.

Il cucciolo si chiamava Emerson. Nick andò a prenderlo nel rifugio e lo portò a casa con se. Finalmente il piccolino aveva tutto l’amore di cui aveva sempre avuto un disperato bisogno. Un tetto sulla testa, una casa calda, del cibo sempre pronto e una persona che si sarebbe dedicata a lui anima e cuore, con tutto l’amore del mondo. Emerson era davvero felice di quella nuova sistemazione. Ed era semplicemente entusiasta del suo nuovo amico bipede.

Come aveva promesso prima di adottarlo, Nick è stato in grado di insegnare la lingua dei segni al cucciolo. Ed è stato un vero e proprio successo. Il piccolo cucciolo che nessuno adottava, perché era sordo, imparò finalmente a comunicare. E finalmente era riuscito a trovare il suo miglior amico per sempre.