Ragno vagabondo arriva in Italia, è allarme Ragno vagabondo in Italia, i medici avvertono: la sua puntura è pericolosa, causa vomito e tachicardia

Anche in Italia a volte possiamo trovare insetti che vengono da lontano. È arrivato in Italia il pericoloso ragno vagabondo, uno degli animali più velenosi al mondo. Il suo morso causa vomiti, tachicardia e un’erezione. È un pericolosissimo ragno velenoso che nei giorni scorsi è arrivato anche in Italia.

Arriva direttamente dal Brasile e viene anche chiamato il ragno delle banane. La sua abitudine è quella di nascondersi proprio tra le banane. Sono arrivate parecchie segnalazioni della sua presenza nel nostro paese, in particolar modo, in Sardegna, favorito dalle condizioni climatiche locali.

Risale a qualche giorno fa la cattura di un esemplare nel porto di Gioia Tauro, in un container proveniente dal Brasile che trasportava della frutta. Il ragno è stato protagonista di alcuni fatti di cronaca anche in Europa. Vista la sua abilità nel nascondersi nei caschi di banane, le verifiche sulle spedizioni di frutta provenienti dal Brasile sono molto minuziose.

Tuttavia, alcuni esemplari sono riusciti a superare i controlli, arrivando sul banco dei supermercati. I casi più noti sono stati rilevati in Inghilterra, in Germania e, qualche giorno, fa anche in Italia. Tra gli aracnidi, il morso del ragno vagabondo è uno dei più letali, provoca vomiti, tachicardia, diarrea e shock anafilattico.

Questa specie di aracnide preferisce la notte per spostarsi e per andare in cerca di prede, si nasconde sotto rocce, tronchi e frutta. Vengono attirati dall’ambiente umano, non è raro trovarli all’interno delle scarpe. Quando il ragno vagabondo punge gli uomini provoca una forte erezione molto dolorosa, che può durare fino a 4 ore.

Il particolare aspetto di questa sintomatologia dell’erezione, viene studiato dagli scienziati per trovare la soluzione alla disfunzione erettile di alcuni pazienti. Se la vittima non viene presa in tempo e curata con l’antidoto il morso del ragno vagabondo può portare anche alla morte.