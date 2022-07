Il campione di Formula 1 Raikkonen aiuta un cane intrappolato in un’auto. In vacanza in Toscana insieme alla sua famiglia, il pilota si trova in strada a mangiare un gelato con la figlioletta quando ha visto un cane disidratato in una macchina chiusa sotto il sole. Così ha preso la coppetta di gelato, l’ha riempita d’acqua e gliel’ha data.

Kimi Raikkonen è tornato a far parlare di sé per un video pubblicato sui social, da una persona che si è trovata di fronte l’ex pilota finlandese della Ferrari intento ad aiutare un povero cagnolino, che i proprietari avevano lasciato nell’auto chiusa sotto il sole, con solo il finestrino un po’ aperto.

L’ex pilota automobilistico è in vacanza in Toscana. Aveva accompagnato la figlia Rianna a prendere una coppetta di gelato, quando si è accorto del cane nell’auto. Così ha riempito di acqua la sua coppetta ormai vuota e dalla fessura lasciata aperta dal finestrino ha dato da bere al povero cagnolino.

Mentre va via con la figlia dopo aver dissetato il cane, alza gli occhi verso il balcone dove qualcuno sta filmando la scena. All’improvviso scuote la testa, come per sottolineare quanto sia da incoscienti lasciare il proprio cane chiuso in auto sotto il sole con il caldo rovente di questi giorni.

Gino Rosato, suo amico e dirigente della Ferrari, ha condiviso su Instagram il video. Le due famiglie si trovavano in vacanza in Toscana, una regione particolarmente amata dall’ex pilota finlandese, che approfitta sempre del tempo libero per visitare il bel paese.

Fonte foto da video su Instagram di Gino Rosato

Raikkonen aiuta un cane intrappolato in un’auto: è davvero una persona speciale

Una persona speciale.

Con queste parole Gino Rosato descrive il suo amico che ha compiuto un gesto davvero lodevole.

Fonte foto da video su Instagram di Gino Rosato

L’uomo su Instagram aggiunge poi: