Rain Rain era stato abbandonato, affamato e pieno di parassiti lottava per la sopravvivenza

Rain era stato abbandonato, si nascondeva dietro le macchine vicino ad un negozio tra l’indifferenza di tutti. Era visibilmente denutrito, probabilmente non mangiava da giorni e le cose stavano andando sempre peggio per il povero cane. Dopo un po’ una ragazza vide Rain e decise di aiutarlo. Immediatamente si avvicinò a lui per capire cosa aveva, che gli era successo ma lui fuggiva in continuazione.

Dopo un po’ decise di chiamare alcuni volontari che si trovavano da quelle parti per farsi aiutare. Mentre arrivavano la ragazza riuscì ad avvicinarsi a Rain, lo calmò e gli è stata accanto fino a quando non sono arrivati i volontari.

Appena arrivati tutti insieme si decise di andare dal veterinario, in quanto Rain aveva molti parassiti che gli stavano danneggiando le orecchie e non poteva continuare a lungo in quelle condizioni.

Appena arrivati dal veterinario Rain fu’ subito visitato, il veterinario gli fece subito un antiparassitario perché i parassiti oltre alle orecchie gli avevano danneggiato molto anche il pelo. Fortunatamente dopo un po’ il pelo tornò a guarire e con il passare dei giorni Rain stava sempre meglio, aveva preso alcuni chili fortunatamente era tornato ad essere un cane felice. Mentre era in clinica un ragazzo di nome Alison notò Rain e se ne innamorò subito.

Il povero ragazzo aveva appena perso il suo cane e quindi sembrava come fosse un segno del destino il fatto di trovare Rain dentro quella clinica. Il giorno dopo Alison aveva già fatto tutte le pratiche per l’adozione, si portò finalmente a casa Rain.

I due oggi sono felici ed inseparabili, Alison dona tutto l’amore possibile al povero Rain che nonostante le iniziali sventure ora sta bene è felice e sopratutto è avvolto da moltissimo amore.