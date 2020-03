Raju l’elefante in catene Raju ha trascorso 50 anni della sua vita in catene

L’idea che alcuni hanno in questo mondo, che gli animali indifesi e innocenti, possano essere maltrattati e usati a proprio piacimento è troppo comune. Per 50 anni, Raju, l’elefante che vedete in foto, è stato costretto con delle catene a sopravvivere, non ha mai vissuto, ha solo aspettato…

La sua è stata una vita miserabile. Tutto ciò è terminato nel luglio 2014, quando questa magnifica creatura è stata finalmente salvata in una missione che ha catturato l’attenzione internazionale. Wildlife SOS, un gruppo creato nel 1995 con l’obiettivo di proteggere e salvare le specie in via di estinzione in India, ha deciso di liberare Raju dal suo tormento il 2 luglio 2014.

Si ritiene che all’epoca Raju avesse 50 anni. Era stato catturato da bambino. È stato condotto un processo di compravendita che ha trasformato questo elefante indifeso in una merce sfruttata per l’intrattenimento dei turisti.

Fu costretto a lavorare per chiedere l’elemosina ad Allahabad, in India. Incatenato con catene spinate. Ciò gli ha impedito di muoversi ma non solo, le spine hanno lasciato orribili ferite. Inoltre, è stato picchiato e maltrattato dagli stessi rapitori che stavano beneficiando della sua esistenza.

Ascoltando la storia di Raju, Wildlife SOS sapeva allora che doveva agire.Pianificarono un tentativo di salvataggio nella notte del 2 luglio, che si concluse con uno scontro con i proprietari. Nel tentativo di confondere Raju durante il tentativo di salvataggio, i suoi rapitori posizionarono le catene più strette e gridarono ordini nel tentativo di agitarlo e di confonderlo. Fortunatamente, le loro tattiche risultarono vane. Una squadra di 10 veterinari ed esperti SOS della fauna selvatica, aiutati da 20 agenti della Commissione forestale e due agenti di polizia, sono riusciti a salvare Raju e portarlo in un posto migliore.

Dicono che la squadra abbia notato che l’elefante aveva le lacrime agli occhi quando finalmente si rese conto di essere libero. Secondo il Daily mail, Raju era incatenato 24 ore al giorno, un atto di intollerabile crudeltà. Il team è stato sorpreso nel vedere le lacrime agli occhi durante il salvataggio “, ha dichiarato Pooja Binepal, portavoce di Wildlife SOS. “È stato incredibilmente emozionante. Sapevamo nei nostri cuori che l’animale si rese conto che era stato rilasciato. Gli elefanti sono animali maestosi e altamente intelligenti. Possiamo immaginare il grado di tortura che l’animale ha subito nell’ultimo mezzo secolo. Raju fu portato al centro di cura e conservazione degli elefanti a Mathura, dove iniziò un processo di riabilitazione che lo avrebbe aiutato ad adattarsi alla sua nuova e migliore vita.