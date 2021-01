Regalano un cane a un bimbo autistico e poco dopo il cucciolo compie un vero miracolo

Il ragazzo autistico e il cucciolo hanno subito creato un grandissimo legame. Il bambino ha potuto contare sull’aiuto del cane, che gli ha dato una possibilità di rinascita, imparando così a comunicare con le altre persone. La compagnia di un cane è sempre molto prezioso per chi soffre di autismo.

Fonte Pixabay

Leon Kirby-Bulner è un bambino di 4 anni che soffre di autismo. Fino a poco tempo fa non riusciva a comunicare con le altre persone. Poi è arrivato Fern, un Cocker Spaniel di 3 anni che ha letteralmente cambiato la sua vita.

La loro storia è stata raccontata dai genitori del bambini. La mamma Hayley Kirby-Bulner ha detto che da quando è arrivato il cucciolo, la fiducia di Leon è creasciuta notevolmente. La 44enne racconta:

Era tristemente rinchiuso nel suo piccolo mondo, ma incontrando Fern è stato amore a prima vista. La coppia divenne rapidamente inseparabile, il migliore degli amici.

I genitori hanno raccontato che quando Fern è arrivato nella loro famiglia, lo sguardo di Leon è profondamente cambiato. Ama gli animali e li preferisce alle persone. Ora parla con tutti e non smetterebbe mai di parlare.

Fern è un cucciolo nato nel 2017 ed è cresciuto insieme a Leon. Insieme giocano a nascondino e si vestono anche in maniera coordinata. L’aiuto che il cane dà al ragazzino ogni giorno è assolutamente impagabile.

Il ragazzo autistico e il cucciolo crescono insieme

Fern aiuta il ragazzino a calmarsi quando si trova sotto pressione e non sa come reagire. O lo protegge mentre fa le scale per evitare che si faccia male.

Quando Leon ha bisogno di conforto, il cane è sempre al suo fianco. Non gli fa mai mancare il suo supporto.

Fonte YouTube Fondazione Umberto Veronesi Channel

Il cane aiuta il bambino che soffre di autismo a seguire la sua routine quotidiana. E lo farà per il resto della sua vita.

La famiglia ha deciso di raccogliere fondi per aiutare anche altre famiglie ad adottare cani da assistenza per i bambini autistici.