Remy Remy il cane malato e abbandonato

Questa è la storia di Remy, un povero cagnolino abbandonato e lasciato solo. Un’associazione di volontariato chiamata “Howl of the dog” si trovava in Romania per condurre una campagna volta alla sterilizzazione dei cani. Appena arrivati da quelle parti Remy si avvicinò a loro, quasi come avesse capito che potevano aiutarlo. Si accorsero immediatamente che il giovane cane aveva un marchio sul naso.

Secondo i membri dell’associazione, l’ustione sul suo naso proviene da una crudele superstizione cioè è la convinzione che se si brucia un naso di cane con un ferro rovente, aumenterà il loro sistema immunitario e aiuterà a curare il cimurro! la maggior parte dei cani nelle zone rurali della Romania sono considerati cani da guardia o “strumenti” di protezione, spiegano i soccorritori.

Per un qualsiasi motivo, la famiglia di Remy lo ignorò e lo abbandonò a se stesso.

Quindi Remy vagava per il villaggio e dormiva fuori da un piccolo negozio di alimentari dove un gentile negoziante gli dava da mangiare ogni giorno, nonostante venisse aiutato con il cibo nessuno lo voleva adottare, Ogni giorno che i membri dell’associazione si trovavano lì Remy si avvicinava a loro, salutandoli felicemente.

È come se li stesse aspettando, desiderava che qualcuno lo notasse e lo portasse a casa. “Ogni mattina quando arrivavamo nel villaggio, veniva a salutarci, scodinzolando felicemente la coda. È difficile capire perché nessuno gli abbia offerto una casa” hanno dichiarato i membri dell’associazione. Alla fine i membri dell’associazione lo hanno adottato e lo hanno portato con loro nel rifugio.

Ora il povero Remy è accerchiato da amore, tante coccole e l’affetto di questi angeli meravigliosi che ogni giorno aiutano gli animali in difficoltà.