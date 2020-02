René pitbull abbandonato da un ragazzino in canile con un biglietto René il cuccio di pitbull è stato portato da un ragazzino di nome Andrés, in canile; aveva un biglietto in cui veniva spiegato il motivo dell'abbandono

René è un cucciolo di pitbull. È stato abbandonato da un ragazzino di nome Andrés davanti al canile. Aveva con se un biglietto con la spiegazione del gesto e quando i volontari l’hanno letto, hanno capito che si trattava di un grande gesto d’amore. Andrés, un ragazzo di 12 anni ha lasciato il cucciolo di pitbull fuori dal canile. Accanto a se c’era una lettera commovente e un animaletto di peluche. Nella lettera Andrés spiegava di essere stato costretto ad abbandonare il cane davanti al canile per salvarlo dalle percosse e dai maltrattamenti di suo padre, un uomo violento. È accaduto il 13 di febbraio in un rifugio nello stato messicano di Michoacan. Un gruppo di volontari animalisti che collaboravano con il rifugio ha condiviso la sua storia sulla propria pagina Facebook. “Mi chiamo Andrés e ho 12 anni. Mia madre e io abbiamo deciso di lasciare a voi il mio cane, sottraendolo a mio padre perché sta pensando di venderlo. Ma lo maltratta e lo prende a calci. Un giorno lo ha preso a calci così forte che si è fatto male alla coda. Spero che tu possa aiutarlo e prenderti cura di lui. Gli ho lasciato un animale di peluche, così non mi dimenticherà”, ha scritto il ragazzo nel biglietto. Il pitbull è stato affidato al Refugio Xollin, un gruppo che si occupa del salvataggio di molti cani nello stato messicano di Michoacan. Sarà presto reso disponibile per l’adozione. Non appena i volontari hanno condiviso la storia del ragazzo e del suo cucciolo di pitbull, il rifugio ha ricevuto più di 300 richieste di adozione per René. Le richieste provenivano da tutto il paese. I volontari hanno ringraziato e hanno promesso che tutte le richieste verranno valutate. Hanno anche voluto ricordare alle persone che nel loro rifugio ci sono altri 120 cani che hanno bisogno di una famiglia accogliente. “Se tutti avessero aperto il loro cuore e la loro casa come hanno fatto per questo cagnolino, a quest’ora sarebbero stati adottati tutti i nostri cani dal rifugio”, hanno detto i volontari in un post di Facebook. Per quanto riguarda René, è stato portato dal veterinario che lo ha vaccinato e sverminato.