Ricci orfani adottati da una gatta Dei ricci erano rimasti orfani e si rifiutavano di mangiare. Fino a quando una gatta non ha deciso di adottarli

Dei poveri ricci erano rimasti orfani. La loro mamma non c’era più. Chi si sarebbe preso cura di loro? I piccoli cuccioli rifiutavano il cibo da chiunque, sarebbero presto morti, se non fosse intervenuta una gatta che, di fatto, li ha adottati come se fossero figli suoi.

Questa è la storia di 8 cuccioli di riccio, che da un momento all’altro si sono ritrovati senza la loro mamma, che è stata uccisa da un taglia erba.

Allo zoo di Vladivostok, in Russia, bisognava intervenire in tempo per permettere a questi cuccioli di poter crescere sani e forti anche senza la loro mamma naturale. Ma loro non ne volevano sapere niente.

Si rifiutavano di ricevere cibo da chiunque altro. Per due giorni sono rimasti senza cibo. I dipendenti dello zoo russo hanno provato in tutti i modi, dando loro da mangiare con la siringa e il biberon. Ma i poveri cuccioli sentivano troppo la mancanza di una mamma.

Se avessero continuato così, sarebbero sicuramente morti di fame e di sete.

È stato allora che è intervenuta in loro soccorso la gatta Musya, una micia che ancora aveva del latte e che già in passato si era occupata di dare nutrimenti ad altri gattini randagi che non avevano una mamma che si prendesse cura di loro. I dipendenti dello zoo, alla ricerca di una mamma adottiva per i poveri cuccioli di riccio, hanno provato ad avvicinarli alla felina. E in men che non si dica i ricci l’hanno accettata come se fosse la loro mamma naturale.

Musya è una gatta davvero dolcissima, che non ha avuto nessuna obiezione quando le sono stati avvicinati i cuccioli di riccio per dar loro il latte.

Quando Alyona Asnovina l’ha vista giardino ha subito pensato che potesse essere la mamma perfetta per loro. E così è stato.