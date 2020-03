Ricevono un’offerta di 100 mila dollari per il loro cucciolo: ecco la risposta dei proprietari I proprietari ricevono un'offerta di 100mila dollari per vendere il cucciolo. Ecco cosa hanno risposto questi padroni

Chi è proprietario di un cucciolo sa bene quanto possa valere la sua compagnia. Non ha prezzo. Ma c’è chi ha ricevuto una proposta economica non indifferente, 100 mila dollari per l’esattezza, per poter comprare il cucciolo in questione. E sapete come hanno risposto i loro proprietari? Alcune risposte sono assolutamente epiche.

Questo è un esperimento sociale che mette alla prova l’amore per il proprio cucciolo di ogni proprietario. Cosa fareste voi se vi offrissero un’enorme quantità dei denaro in cambio del fedele peloso di compagnia?

I cuccioli non hanno prezzo. Lo sappiamo, ogni cucciolo è unico e speciale e nessuno vorrebbe mai separarsene, per nessuna ragione al mondo.

Un uomo ha deciso di chiedere a quei proprietari di animali domestici quanto erano disposti a chiedere per vendere il loro cane. Lui era disposto a dare 100mila dollari in cambio del pelosetto. Qualcuno avrà accettato?

L’uomo, camminando nel parco, con una valigetta in mano piena di soldi, vestito in maniera elegante, si avvicinava ai proprietari di animali domestici. Proponendo una cifra da capogiro pur di avere quei cani. E nel frattempo accarezzava quei bei cuccioli, aspettando di ottenere una risposta o una reazione dai loro amici umani.

Ovviamente ognuno ha reagito in modo diverso. La maggior parte dei proprietari, però, ha respinto l’offerta al mittente, sostenendo che il loro cucciolo era un membro della famiglia. Mentre altri hanno sostenuto che non avrebbero mai venduto il loro cane, nemmeno per un milione di dollari al mondo.

Solo un uomo ha esitato per un momento. Quasi quasi avrebbe accettato l’offerta. Ma il partner è intervenuto per fermarlo. Quando poi l’uomo ha mostrato la valigetta non hanno cambiato idea.

Questa è la dimostrazione che amiamo i nostri cani più di ogni altra cosa al mondo. E non c’è cifra che tenga: loro rimangono con noi!