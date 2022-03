Un rifugio per animali in Ucraina è stato bombardato e molti animali sono stati messi in salvo dai volontari. Anche se alcuni, purtroppo, sono morti e altri, spaventati da bombe e fuoco, sono scappati. A raccontare quello che è accaduto al rifugio “Best Friends” a Makariv è Oipa International, che riporta le parole di un’associazione che opera nel luogo.

Happy Paw è un’associazione membro di Oipa International, che ha raccontato che pochi giorni fa le bombe russa hanno raggiunto il rifugio Best Friends che si trova a Makariv, insediamento di tipo urbano nell’oblast’ di Kiev, in Ucraina,.

Alcuni cuccioli e giovani cani, purtroppo, sono morti. Il numero delle vittime non è ancora chiaro: proprio quella mattina i volontari erano riusciti a raggiungere la struttura per portare cibo agli animali ospitati all’interno.

Tramite una comunicazione ufficiale di Oipa International (Organizzazione internazionale protezione animali) si spiega che purtroppo alcuni animali sono morti, mentre i volontari hanno messo in sicurezza un gran numero di ospiti della struttura. Queste le parole di Valentina Bagnato, responsabile Relazioni internazionali dell’Oipa International:

Alcuni cani e gatti, prontamente liberati dai box dai volontari per non farli morire asfissiati e bruciati, sono fuggiti terrorizzati.

I militari russi assediano la zona e i volontari non hanno potuto fare niente per controllare eventuali danni o raggiungere solo la zona, perché scarseggiano anche i carburanti.

