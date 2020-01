Rio il meticcio abbandonato e investito Rio era stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari ed era stato investito per strada

Rio, un simpatico meticcio, era stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari, solo girovagava per strada ma purtroppo, non essendo abituato a starci un giorno fu’ investito. Rio camminava comunque ma aveva delle ferite che andavano curate e dei problemi alle anche che andavano assolutamente visti e risolti.

Dopo un po’ di giorni i volontari, avvisati da alcune persone, intervennero immediatamente. Videro Rio che sgattaiolava da una parte all’altra e per prenderlo fu’ davvero faticoso in quanto non si faceva proprio prendere.

Una volta preso notarono tutte le ferite e i problemi alle anche che aveva, sapevano che non poteva sopravvivere a lungo in quelle condizioni.

Fortunatamente Rio venne portato subito dal veterinario, il quale disse che aveva subito bisogno di cure, gli disinfettò le ferite, le medicò e gli mise delle garze successivamente per le anche venne sottoposto ad operazione. Fortunatamente le cure stavano andando bene, l’operazione risolse i problemi alle anche del povero Rio il quale sembrava non avere più problemi.

Ora Rio sta bene, è tornato il cagnolino simpatico di sempre che gioca e mangia come un lupo tutti i giorni. E’ stato portato dai volontari nel loro rifugio dove viene accudito in continuazione e tutte le attenzioni sono per lui. Ora Rio è felice e attende un’adozione, nel frattempo se la spassa insieme ai suoi nuovi amici volontari.

Grazie al cielo, nonostante sia stato investito alla fine è andato tutto bene per Rio,

che non si è mai arreso e grazie a queste persone meravigliose gli è stata salvata la vita.