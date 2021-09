Ritrova un cane smarrito e rifiuta la ricompensa in denaro

Questa è la storia di un uomo che ritrova un cane smarrito e permette alla sua famiglia, che lo cercava disperatamente, di riunirsi finalmente a lui. La coppia che lo ha potuto riabbracciare aveva messo una ricompensa destinata a chiunque l’avesse aiutata a ritrovare l’amico peloso. Ma il portiere generoso e dal cuore d’oro l’ha rifiutata.

Giovedì 15 luglio Bruna Maistro Bernardes Vieira, di 26 anni, e il fidanzato Caio Justo, che vivono a Guarujá, San Paolo, in Brasile, hanno ricevuto una bellissima notizia. Entrambi avevano offerto una ricompensa di 5.000 Real brasiliani per riabbracciare Tom, il border collie di un anno e 6 mesi che per paura dei fuochi d’artificio era scappato da casa.

Per fortuna un uomo che lavora come portiere in un condominio di Guarujá lo ha trovato e non vedendo persone intorno a lui, ha pensato bene di fermarlo e metterlo in salvo. Prima di cercare a chi appartenesse. La cosa bellissima è che l’uomo, venuto a sapere della ricompensa decisamente generosa, ha deciso di rifiutarla.

La coppia era in viaggio e aveva affidato Tom a un tutor. Ma durante la partita tra Palmeiras e Santos, per il campionato brasiliano, il peloso ha avuto paura quando sono esplosi i fuochi d’artificio ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

La coppia si è messa subito a cercarlo offrendo dei soldi. Anche perché soffre di un problema cardiaco per cui ha bisogno di medicine. Dovevano trovarlo velocemente e così hanno deciso di mettere insieme più soldi possibili per poterlo trovare e curare in tempo.

Ritrova il cane smarrito e non vuole i soldi offerti dalla famiglia

Tom, all’improvviso, riappare, grazie a Cláudio José Santana Claudino che lo individua e lo riconosce. Voleva farlo salire sulla sua auto per paura che fosse investito, grazie a un biscotto allettante. Ma aveva paura e lo ha dovuto inseguire un po’ finché non è entrato nel suo condominio.

La coppia ha spiegato al portiere di aver offerto una ricompensa a chiunque avesse trovato Tom, ma l’uomo non ne ha voluto sapere niente, lasciando tutti meravigliati.

