Oggi vogliamo raccontarvi della straordinaria impresa messa su da un uomo amante della natura di nome Rob Adamson. Lui vive da anni su una casa galleggiante nel lago di St Ives, nel Regno Unito. Vicino a lui vive una coppia di cigni che, puntualmente, ogni anno perde il proprio nido con le uova ancora chiuse, per via dell’alta marea.

Rob ha 42 anni e da sempre vive su una casa galleggiante che si affaccia direttamente su un grosso lago in Gran Bretagna. Lui ama molto la natura, la rispetta e sa che non dovrebbe mai interferire con lei e con le creature che la popolano. Ma una situazione capitata più e più volte a dei poveri cigni, lo ha convinto a rivedere i suoi piani.

Da circa 10 anni, una meravigliosa coppia di cigni depone le uova in un giaciglio a poche decine di metri dalla casa di Rob.

I cigni sono degli animali molto belli ed eleganti. Le femmine possono deporre fino a un massimo di 8 uova, che poi si schiuderanno dopo 35 giorni. Nell’arco di quel periodo, a badare alle uova tocca al maschio.

Purtroppo, erano diversi anni che, per via dell’innalzamento delle acque, il nido e le uova di quella bella coppia di cigni venivano puntualmente distrutti. Rob ha raccontato:

So muovermi bene in mezzo alla natura e capisco che gli animali devono avere il loro spazio vitale che non va violato. Ma vedere quei poveri uccelli perdere i loro bambini ogni anno, mi ha davvero straziato. Ho ragionato un po’ e poi mi è venuta in mente un’idea niente male per aiutarli.