Robert Acton è l’uomo protagonista della storia che vi raccontiamo oggi. Un giorno, mentre stava facendo una consegna per le strade di Bradenton, è successo qualcosa che non dimenticherà per il resto della sua vita.

Credit: FOX 35 Orlando – Facebook

Dopo essersi allontanato da un’abitazione, Robert ha iniziato a sentire dei rumori provenienti da un cassonetto della spazzatura nelle vicinanze. Spinto dalla curiosità, l’uomo ha cercato di sbirciare ed è rimasto completamente scioccato quando ha visto 10 paia di occhietti marroni che lo fissavano.

Una famiglia di cuccioli di procioni si era introdotta nel retro dell’abitazione e, probabilmente, non sapevano come fare per tornare dalla loro mamma. O forse era stata proprio la stessa ad insegnare loro come cercare cibo nella spazzatura, ma poi non era riuscita a mostrargli anche come uscire da quella scatola di metallo.

Robert Acton salva una famiglia di procioni

Quando Acton ha aperto il cassonetto della spazzatura, quei piccoli animaletti hanno iniziato a fissarlo con degli occhi tenerissimi, come se volessero implorarlo di aiutarli.

Credit: FOX 35 Orlando – Facebook

Dopo essersi guardato un po’ intorno, l’uomo ha afferrato un bancale di legno e l’ho adagiato con cautela nel cassonetto. Una scala perfetta per i piccoli procioni, che sono potuti salire in sicurezza fino a raggiungere l’esterno.

Naturalmente Robert ha ripreso l’intera scena del salvataggio in un video, che ha poi pubblicato sui social network. Come potete già immaginare, in pochissimi giorni ha fatto il giro del mondo.

Credit: FOX 35 Orlando – Facebook

Nel filmato si vedono gli animaletti uscire rapidamente e vagare verso il recinto. Tra gli ultimi a lasciare il cassonetto c’era un procione albino, che ha reso l’esperienza di Robert ancora più speciale.

Sono queste le storie che amiamo leggere e che ci fanno ancora avere fede nell’umanità! Ci vorrebbero più Robert Acton nel mondo! Non rimanete indifferenti davanti agli animali in difficoltà!