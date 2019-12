Roby, il cucciolo abbandonato Roby, un cucciolo con pochi mesi di vita era stato abbandonato in un cartone

Un bellissimo cucciolo era stato abbandonato e lasciato da solo senza né cibo né acqua. La cosa più inquietante era che il povero cucciolo era stato abbandonato in una scatola, dove c’era scritto: “per favore portatemi a casa”. Il cucciolo è stato molti giorni all’interno del cartone, tra l’indifferenza delle persone che facevano finta che non ci fosse nemmeno e che non sentivano il suo pianto.

All’improvviso successe qualcosa che nessuno si aspettava, una ragazza che stava passando da quelle parti sul motorino si è fermata per soccorrere il povero cucciolo. Appena avvicinatasi al cucciolo notò che era molto intimorito, come se in precedenza fosse stato maltrattato, aveva paura degli umani e non si poteva biasimare dato che si trovava lì proprio a causa del suo insensibile padrone che se ne è disfatto in questo modo.

La ragazza si innamorò del cane, gli diede subito del latte, dato che lo vide fortemente denutrito poi lo prese e lo portò con sé a casa sua. Il povero cucciolo riempì di bacetti l’amorevole ragazza, era come se la stesse ringraziando per avergli salvato la vita.

Il cucciolo sta crescendo in salute assieme alla sua nuova padrona, che è tenera e amorevole con lui.

Il povero cucciolo abbandonato e lasciato solo, oggi si chiama Roby e finalmente sta bene ed è sereno, non ha problemi di salute, grazie a persone meravigliose come la persona in questione il mondo va avanti, i cuccioli vengono salvati e si combatte una battaglia come quella dell’abbandono e del randagismo che oggi come oggi attanaglia la nostra società ed è uno dei problemi più grandi che abbiamo.

I giovani sono la nostra speranza, solo in loro possiamo sperare per un futuro migliore, fatto di sensibilità e di rispetto per queste creature piccole e indifese.