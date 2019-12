Rolly, il meticcio pelle e ossa Rolly,un meticcio si trovava su dei binari della ferrovia e non si muoveva

“Dogrescue” è un’associazione molto famosa in Argentina, opera in particolare a Buenos Aires e la storia che stiamo per raccontare deriva proprio da li. I membri dell’associazione trascorrono la loro vita a cercare di aiutare i poveri randagi in difficoltà e mentre, come tutti i giorni, giravano per le strade di Buenos Aires,

gli arrivò una segnalazione su un cane che si era accasciato sui binari di una ferrovia e non andava più via, con il rischio che il treno passasse sul povero cagnolino. Allora i volontari si attivarono immediatamente e andarono sul posto. Il povero meticcio era in un gravissimo stato di malnutrizione, probabilmente erano giorni che non mangiava, ed era seduto lì senza nemmeno accennare un movimento.

Allora i volontari lo presero e lo portarono subito dal veterinario,

il quale vide subito il gravissimo stato in cui versava il povero cagnolino e decise di dargli subito delle crocchette proteiche per fargli recuperare peso.

La situazione clinica era buona, a parte i chili persi il cagnolino aveva solo dei problemi al pelo, che si era grattato molte volte data la presenza di molti batteri, e quindi c’erano molte ferite e croste sulla sua pelle. Si decise di rasare a zero il pelo e dopo un pò di tempo la situazione andava migliorando per il povero meticcio randagio. Stava recuperando peso, iniziò di nuovo a muoversi e a giocare.

Mancava solo una cosa al povero cagnolino e cioè una famiglia, in quanto ora era in buonissimo stato di salute ma purtroppo era ancora dal veterinario e sembrava non ci fosse nessuno che lo volesse.

Ma dopo un pò di tempo che i volontari dell’associazione lo misero in adozione per il povero cagnolino ci fù una splendida notizia, era stato finalmente adottato e la sua nuova famiglia venne subito a prenderlo. Oggi sta bene e vive serenamente insieme alla sua nuova famiglia, il destino alla fine ha riservato al piccolo un’ottima vita.