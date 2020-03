Romina Power, l’appello agli italiani: non abbandonate i cani Romina Power fa un accorato appello agli italiani: “Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio, l’unico contagio è l’amore”

Romina Power fa un appello agli italiani a non abbandonare i cani, dopo aver sentito alcune brutte notizie sull’argomento. La cantante ha voluto rassicurare tutti, ricordando che gli animali non sono veicolo di contagio e che non rappresentano un pericolo per noi, umani.

Romina Power, da sempre grande amante degli animali, non ha perso tempo e ha voluto dire la sua su quest’argomento. Il suo post su Instagram è indirizzato a tutti gli italiani. La cantante usa i suoi stessi cani, Taquito, Daisy e Nala, per lanciare questo appello:

“I cani ci tengono più compagnia di quanto uno possa immaginare. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato! Loro sono più forti di noi perché il virus, su di loro non attacca! Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore, lo farebbe mai? Abbracciateli invece di abbandonarli. L’unico contagio che potete ricevere da loro è AMORE. Dopo aver sentito che molti stanno chiudendo fuori casa i loro cagnolini, Daisy vi supplica: “NON CI ABBANDONATE””.

Sono giorni difficili per tutti e Romina Power ha voluto essere vicina virtualmente ai suoi fan. La cantante si trova attualmente in Puglia, nella sua casa. La sua residenza attuale non è molto lontana di quella del suo ex marito, Al Bano Carrisi. La sua presenza in Italia è dovuta al contratto che ha con Amici 2020 dove partecipa, insieme all’ex marito Al Bano Carrisi come ospiti fissi.

Il cantante di Celino San Marco sta passando il periodo di isolamento imposto dal decreto del premier insieme a Loredana Lecciso e ai figli.

Romina Power usa la foto dei suoi cuccioli per il suo appello. Dopo la foto del suo chihuahua Taquito, arriva il turno di Nala. La cantante scrive: “Abbracciateli invece di abbandonarli. L’unico contagio che potete ricevere da loro e’ AMORE 💓”.

Sotto questa foto c’è il commento scherzoso della figlia Romina Carrisi che prende affettuosamente in giro la mamma:

“Una foto più brutta di questo ratto non la potevi trovare??😂 @crisberry_”

La risposta di Romina Power non tarda ad arrivare, ovviamente mantenendo lo stesso tonno divertito:

“Sarà bello quel tuo topo!!”

Ma Romina rincara la dose e la mamma la azzittisce con un “beauty is in the eye of the beholder” o meglio, “la bellezza è negli occhi di chi guarda”.

Infine, arriva il turno della cagnetta Daisy. Anche lei, come gli altri cani di Romina Power, si fa ambasciatrice del messaggio della cantante:

“NON MI ABBANDONARE!!! #cani #amore #compagnia”

Romina Power ha paragonato l’affetto per il proprio animale di compagnia a quello per un figlio e i suoi follower hanno mostrato di essere d’accordo con lei su quest’argomento.

Che dire? Non c’è nient’altro da aggiungere: Romina Power ha ragione, seguite il suo consiglio: non abbandonate gli animali, ne adesso ne mai!