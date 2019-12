Rose Rose la cagnolona abbandonata nel bel mezzo della notte

Rose è una bellissima cagnolona bianca che era stata abbandonata dal suo padrone in una strada desolata in America. La povera Rose, sola e abbandonata, era probabilmente da giorni in quella strada senza né cibo né acqua in quanto la strada era molto lontana dalla città e Rose non era in grado di procacciarsi del cibo perché era sempre stata un cane domestico.

Improvvisamente, David, un ragazzo che faceva quella strada tutti i giorni, verso mezzanotte stava tornando a casa da una cena che aveva fatto in città e si trovò Rose davanti. David si fermò con la macchina per prestare soccorso a Rose, in quanto la vedeva smarrita e terrorizzata.

Le diede dell’acqua e provò a calmarla, Rose riempì di bacetti David, e alla fine la caricò in auto e la portò con lui perchè sapeva che non sarebbe sopravvissuta a lungo su quella strada.

Una volta a casa David, diede tutte le attenzioni possibili a Rose, gli diede del cibo e lo fece dormire nel lettone con lui. Con il passare del tempo, Rose stava sempre meglio giocava sempre con il suo nuovo padrone, aveva la solarità che gli apparteneva e la gioia negli occhi. David portava anche nel parco Rose, che giocava moltissimo anche con gli altri cani, finalmente la povera Rose stava meglio.

Dalla situazione di abbandono e di tristezza Rose passava finalmente ad una situazione di benessere, con la luce negli occhi.

Se tutte le persone facessero come ha fatto David non esisterebbe più il fenomeno del randagismo e tutti i cani avrebbero un tetto, cibo e amore da parte delle persone, cosa che meritano ogni giorno della loro vita.