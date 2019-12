Rosie la gattina Rosie la gattina adottata dagli Husky

Questa è la storia di Rosie una amorevole gattina che purtroppo era stata abbandonata. Rosie era stata lasciata per strada, a San Josè in California, ed era lì tra l’indifferenza delle persone, abbandonata a se stessa. Rosie sembrava spacciata in quanto per i cuccioli la possibilità che sopravvivano senza la mamma è praticamente nulla. All’improvviso dei magnifici Husky che stavano facendo la loro solita passeggiata con il loro padrone, improvvisamente notarono il gattino.

In particolare Lio, che era la femmina del gruppo, si avvicinò al gattino, il padrone pensò subito al peggio ma Lio non ebbe la classica reazione che ha solitamente un cane con un gatto ma al contrario lo iniziò a leccare e a fargli le coccole.

Il padrone a quel punto rimase stupito dalla reazione di Lio e decise di portare il gattino a casa con loro dato che andava d’accordo anche con gli altri due Husky.

Quello che successe fu’ incredibile perché Ilio, nel momento in cui il padrone mise del latte al gattino, controllava che lo bevesse e si assicurava che stesse bene, la cosa incredibile era che gli faceva proprio da mamma! Ilio ed il gattino erano ormai una cosa sola, ed il padrone assieme ad Ilio avevano incredibilmente salvato una vita.

Che esseri meravigliosi che sono gli animali, in questo caso Ilio che essendo travolta dallo spirito materno si è assicurata che il gattino stesse bene facendogli da mamma e dandogli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Dovremmo imparare molte cose da loro, dovremmo avere la bontà nel cuore che a loro appartiene e cercare sempre di togliere cani o animali in generale dalla strada, per cercare di farli stare meglio e permettergli di avere una vita serena.