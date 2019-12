Ma su questo viaggio in autobus, sia Megan che Rowley non sono passeggeri ammessi, a quanto pare. Una passeggera maleducata ha detto a Megan “tira fuori questo maledetto cane” perché era un meticcio, secondo il Daily Mail. Questo povero cane che desiderava solo il meglio per il suo padrone era disprezzato senza motivo.

Povero cane e povero proprietario! “Ho cercato di spiegare che i cani guida possono avere qualsiasi colore e mi ha detto che avevo torto” dichiarò Megan Taylor. In qualche modo Megan si rese conto che non riusciva a litigare con la donna, che era sicura di ciò che stava dicendo e la ignorò completamente.

“Ho deciso che non avrei continuato a discutere perché non ne valeva la pena. E l’ho completamente ignorata mentre continuava a lasciar andare parole insignificanti “, dice Megan Taylor. Megan era stata già derisa e insultata, ma dichiarò che non aveva mai visto tanta crudeltà come quella volta per il suo cane guida.

Esistono molte persone cattive al mondo basta solo saperle affrontare nel modo giusto come ha fatto Megan, ignorandole. Sappiate che i cani guida possono entrare ovunque.