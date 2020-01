Roxy e la sorpresa Roxy la mamma pitbull si trovava sola con i suoi nove cuccioli

Roxy, una magnifica pitbull, era rimasta solo assieme ai suoi nove cuccioli e vivevano in un sottoscala di una casa. Soli al freddo e senza cibo cercavano di sopravvivere senza l’aiuto di nessuno. Fortunatamente l’associazione “Hope for paws”, avvisata da alcuna persone della zona intervenne sul posto per prestare soccorso alla pitbull.

Roxy aveva un muso triste, era come se chiedesse aiuto, probabilmente era da troppo tempo in quelle condizioni. Successivamente i volontari notarono che al suo fianco c’erano ben nove cuccioli, ai quali Roxy, da buona mamma, non aveva fatto mancare nulla.

Naturalmente erano un po’ infreddoliti e probabilmente molto affamati quindi i volontari decisero di mettere tutti in salvo e portarli immediatamente dal veterinario.

Dopo una iniziale sfiducia nei confronti dei volontari Roxy si lasciò prendere e con lei i suoi cuccioli. Tutti insieme vennero portati dal veterinario che, fortunatamente, constatò la buona salute di tutti quanti. Roxy venne lavata dai volontari e gli venne dato del cibo per rimettersi in forze. Incredibilmente recuperò immediatamente e vennero tutti tenuti dai volontari.

Oggi hanno tutti molte richieste di adozione e c’è solo da scegliere la famiglia migliore dove farli andare. Tutto è bene quel che finisce bene per la povera Roxy e i suoi cuccioli, i quali sono passati da un sottoscala al freddo e senza cibo ad avere un tetto sulla testa e l’amore dei volontari i quali, in attesa delle adozioni, gli dedicano moltissime attenzioni e amorevoli cure.

Roxy è stata fortunata ad incontrare sulla propria strada questi fantastici volontari che hanno sicuramente salvato Roxy da una terribile fine.