Roxy il pitbull che si lasciò aiutare Roxy era stata abbandonata nel deserto in Puerto Rico

Roxy un bellissimo esemplare femmina di pitbull era stato abbandonato nel deserto a Puerto Rico. La povera cucciolona, non beveva e non mangiava da giorni, aveva probabilmente perso il senso d’orientamento e quindi era in preda al e senza nessun aiuto. Una ragazza che faceva la fotografa, si ritrovò a fare qualche scatto dove si trovava il povero pitbull.

All’improvviso si accorse di lui e senza pensarci un attimo si avvicinò subito a lui. La giovane fotografa si rese conto che il Pitbull era gravemente malnutrito e probabilmente era da giorni che non beveva, allora prese dell’acqua e del cibo che aveva in macchina e glielo diede immediatamente.

Mentre beveva e mangiava voracemente la ragazza si innamorò della cagnolina e la chiamò Roxy. Oltre al cibo aveva probabilmente bisogno anche di tanto amore. Decise di caricarla nella sua macchina e di portarla con lei.

Come prima tappa andò dal veterinario per assicurarsi che Roxy non avesse problemi di salute, appena arrivati il veterinario fece tutti i controlli di rito e oltre a una grave disidratazione e malnutrizione, delle mammelle sfinite dalle gravidanze, non evidenziò nessun altro tipo di problema. Prescrisse solo delle medicine per fargli recuperare un pò di forza e gli fece delle flebo per fargli recuperare un pò di forza.

A quel punto la giovane fotografa portò Roxy a casa sua e gli diede tutte le cure di cui aveva bisogno. Dopo la situazione di abbandono, dal passare al non mangiare e al non bere la cagnolina tornò a stare bene, recuperò molti chili, passava intere giornate a giocare con la sua nuova mamma e divennero inseparabili.

I pitbull sono cani meravigliosi, e come tutti i cani richiedono solo amore e coccole, non dovremmo additarli e giudicarli in quanto sono buonissimi e non farebbero mai del male a nessuno.