Ruggles e Chompers i due migliori amici Ruggles e Chompers amici inseparabili ci raccontano la loro storia

Non tutti i cuccioli sono ugualmente fortunati in questo mondo. Fortunatamente, ci sono gruppi di protezione degli animali e centri di adozione che consentono loro di iniziare una nuova vita. Questo piccolo cucciolo si chiama Ruggles. È un cane di razza shih tzu ed è stato trovato qualche anno fa in una fattoria per cani, praticamente un allevamento di vite.

Appena arrivati i volontari, su chiamata di alcune persone che, abitando in quella zona sapevano perfettamente ciò che accadeva all’interno di quel capanno, si resero conto che la situazione era peggiore di quel che veniva descritta.

Così intervennero anche le forze dell’ordine e i volontari notarono subito il povero cagnolino, in condizioni orribili era proprio il momento di portarlo in salvo. Ma con i volontari c’era qualcuno che stava per diventare l’essere più importante nella vita del povero cagnolino, in auto e poi al rifugio, c’era un gattino di nome Chompers!

Anche lui aveva una terribile storia ed era stato messo in salvo dai volontari e tra i due ci fù amore a prima vista! Tra disgraziati si capivano bene evidentemente! Divennero subito migliori amici. Una volta arrivati al rifugio dei volontari si resero conto che i due passavano moltissimo tempo insieme, erano ormai diventati inseparabili e complici anche nel combinare guai.

Grazie al cielo Ruggles aveva trovato un nuovo amico e dopo le iniziali sventure passate con il precedente padrone ora finalmente poteva avere l’amore dei volontari e l’amicizia del suo nuovo amico gattino.

Tutto finisce bene per il povero Ruggles grazie a queste splendide persone che non smetterò mai di elogiare cioè i volontari. Fortunatamente ci sono loro che salvano questi poveri animali in difficoltà. I due bricconcelli hanno trovato casa, ovviamente insieme, nessuno ha avuto il coraggio di separarli.