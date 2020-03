Rush il cane dal disperato bisogno d’amore Rush era stato abbandonato e viveva da solo in cerca di qualcuno che gli potesse donare un po' d'amore

I cani non sono chiamati “il migliore amico dell’uomo” senza motivo. I cani sono noti per essere leali, affettuosi e socievoli. Sanno anche come mostrare i loro sentimenti e apprezzamento, qualcosa da cui le persone dovrebbero imparare. Quando la Società per il miglioramento delle condizioni degli animali randagi (SICSA), in Ohio, rilevò il cane Rush, aveva un disperato bisogno di amore e compagnia.

Tutto ciò di cui aveva bisogno questo cagnolino era una famiglia o qualcuno a cui tenesse. Lo staff del rifugio ha iniziato a notare un comportamento che spiccava in questo cane.

L’animale faceva ogni giorno lo stesso gesto, prendeva il suo straccio, girava su se stesso e poi si accovacciava sullo stesso per addormentarsi, praticamente faceva il suo letto ogni giorno. “Rush ha fatto il suo letto ogni giorno aspettando che una famiglia lo adottasse” scrive il rifugio sulla sua pagina Facebook, accanto a un video che mostra l’animale.

Purtroppo il cane viveva ogni giorno da solo e pian piano stava cadendo in depressione, i cani soffrono molto di questo tipo di malattia ed hanno bisogno d’amore e di coccole infatti in assenza di ciò possono sviluppare anche malattie di tipo psichico o fisico.

Nel video vediamo quanto è attento e capace questo cane, nella speranza che qualcuno voglia adottarlo. È una fortuna che i social network abbiano questa forza quando si tratta di condividere cose. Una volta che il video è stato pubblicato, c’erano diversi che hanno mostrato il loro interesse per l’adozione del cane.

Ora questo meraviglioso cagnolone attende solo una bellissima adozione mentre attualmente è insieme ai volontari che si prendono cura di lui e gli danno tutte le attenzioni di cui lui ha bisogno.