Russia, annuncio vendita gatta guaritrice per 300 mila euro Russia, un uomo ha messo un annuncio di vendita per una gatta guaritrice al modico prezzo di 300 mila euro; ecco le sue motivazioni

No, non è uno scherzo. In Russia è comparso un annuncio di vendita su Avito, uno dei siti più seguiti nel paese, che ha scatenato una bufera mediatica. Si tratta di un annuncio di vendita di una gatta guaritrice per la modica somma di 300 mila euro. Ecco come ha giustificato il venditore il prezzo della gatta.

Tutto è accaduto il 16 di gennaio e ha scatenato un polverone sui social. Un uomo originario di Novorossijsk, città della Russia meridionale, ha deciso di mettere in vendita una gatta. Il prezzo da lui richiesto è di 20 milioni di rubli, l’equivalente di 300000 euro. Penserete che si tratta di una gatta molto rara… ma non è così. Ecco come ha giustificato l’uomo il prezzo decisamente alto.

Nel suo post, l’uomo, devoto di una guaritrice locale di nome Dunyasha racconta perché questo animale è così insolito e ha un costo così elevato. Dice di aver incontrato il gatto nella primavera del 2018.

“Io ero disperato… ero entrato in un circolo vizioso e avevo avuto tantissimi problemi, inclusi quelli di salute. Sono arrivato nel villaggio di Chudinovo, nella regione di Chelyabinsk, presso la tomba della guaritrice locale Dunyasha. In quel momento avevo poca fiducia nelle forze ultraterrene ma qualcosa mi ha portato lì. Dopo averle chiesto aiuto, sono uscito dal cimitero ma una soffice creatura mi è rimasta letteralmente appiccicata. Mi sono reso conto che questo era un segno e non mi sono sbagliato” scrive l’uomo.

Il venditore ha aggiunto che da allora la sua vita è radicalmente cambiata in meglio.

“Quando dubito di qualcosa, sicuramente ho un sogno, dove metto tutti i miei problemi in ordine e la gatta mi dice cosa devo fare. Due giorni fa, la gatta mi ha detto in sogno che avrei dovuto venderla e usare i soldi per una buona causa, aiutando qualcuno che ne ha davvero bisogno. Il prezzo è quello che vedi! Se dovesse servire, la porto io personalmente ovunque in Russia”, ha concluso l’autore dell’annuncio.

Ovviamente, nel sogno, la gatta guaritrice non ha stabilito il suo prezzo e l’uomo ha deciso di provare con 300000 euro.

Gli utenti di Internet hanno reagito al messaggio con grande ironia. Uno ha scritto:

“Lava anche i piatti? Per tale prezzo dovrebbe farlo”.

Un altro ha aggiunto:

“Anch’io ho due gatte guaritrici. Per avesse bisogno, faccio un prezzo speciale, 10 volte inferiore a questo”.