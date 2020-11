Volontari trovato Ruth un gattino di pochi mesi, abbandonato e in gravi condizioni: la sua guarigione

Una vicenda terribile è avvenuta nei giorni scorsi. Un gruppo di volontari ha trovato un gattino chiamato Ruth, abbandonato e in gravi condizioni. Aveva bisogno di cure e trattamenti in fretta. Per questo sono stati costretti ad intervenire tempestivamente. Dovevano mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi di Animal Care Sanctuary, una mattina erano nel loro rifugio ed erano impegnati a curare tutti gli animali, che avevano salvato nelle ultime settimane.

Ad un certo punto, hanno ricevuto la telefonata di una donna, che li stava avvisando di aver visto un gatto vagare nel suo quartiere, in condizioni disperate. Aveva un problema ad una gamba ed in più, era anche molto magro e triste.

I volontari nel sentire quelle parole, hanno capito che dovevano intervenire in fretta. Per questo sono saliti sulle loro auto e sono andati sul posto. Hanno girato per diversi minuti, ma alla fine quando lo hanno trovato, si sono resi conto che la situazione era più drammatica del previsto.

CREDIT: FACEBOOK

Aveva molte ferite sul suo corpo. Probabilmente perché, quello che doveva essere il suo amico umano, lo aveva gettato dalla sua auto in movimento. A causa di tutti i suoi problemi stava soffrendo ed i suoi occhi erano tristi e spenti.

I ragazzi sono riusciti a prenderlo in fretta e lo hanno portato nel loro rifugio. Il medico lo ha sottoposto ad una visita e per aiutarlo a guarire, gli ha dovuto ingessare la zampa e subito dopo lo ha dovuto sottoporre anche a diversi trattamenti.

Il lieto fine del piccolo Ruth

CREDIT: FACEBOOK

La sua strada per la guarigione, era molto lunga e in salita, ma tutti erano sicuri che ce l’avrebbe fatta. Nonostante ciò che aveva vissuto aveva ancora molta voglia di vivere, di giocare e di essere amato.

I suoi miglioramenti sono iniziati ad arrivare poche settimane dopo. Il gattino è riuscito a riprendersi in fretta e grazie all’amore e alle cure necessarie, ha fatto un’incredibile trasformazione. Tutti ne sono rimasti stupiti. Ecco il video della vicenda di seguito:

CREDIT: WETM 18 NEWS

Al momento è ancora nel rifugio, ma i volontari stanno facendo il possibile per trovare la famiglia perfetta per lui. Vogliono trovare delle persone amorevoli, che lo facciano sentire amato e protetto.