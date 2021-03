Cosa ci fa il sacerdote a Messa con il cane malato? Ai fedeli che si erano recati in chiesa per poter pregare e assistere alla celebrazione eucaristica si è presentata sull’altare una scena decisamente insolita da vedere in un edificio sacro. Il parroco ha tenuto in braccio questa creatura per tutto il tempo della Messa perché non voleva lasciarlo da solo.

Fonte Pixabay

Questa è una bellissima storia che ha per protagonista un prete e un cagnolino. Spesso vediamo simpatici video di adorabili randagi che entrano in chiesa e vengono accolti dai parroci, che alla fine si affezionano così tanto da dar loro una casa.

Questo prete ha fatto commuovere tutti i suoi parrocchiani, quando ha deciso di portare il suo cane malato a Messa. Doveva celebrarla lui e non poteva assolutamente lasciarlo da solo, doveva stare al suo fianco.

L’utente Twitter @tupelirosafav ha assistito alla scena e ha deciso di scattare alcune fotografie a testimonianza di quel bel gesto d’amore. Pensava che tutti sarebbero stati scioccati dalla scelta del prete…

Il prete ha chiesto scusa, ma il suo cucciolo è molto malato e se lo lascia solo si arrabbia molto e piange, poi lo ha portato a messa con lui.

Sacerdote a Messa con il cane malato: come ha reagito la rete?

Gerardo Zatarain García, sacerdote della Parrocchia di Ognissanti, situata nella città messicana di Torreón Coahuila, si prende cura di quel cane con amore e non dà fastidio a nessuno.

Ma i commenti che la ragazza ha ricevuto sui social sono di tutt’altro tono. C’è chi critica profondamente il sacerdote per aver portato un cane sull’altare, tanto che la ragazza ha dovuto cancellare l’immagine su Twitter.

Molti amanti degli animali hanno invece elogiato il sacerdote, vedendo in quel gesto un vero e proprio atto d’amore. Dio avrebbe fatto la stessa cosa!