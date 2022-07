L’amicizia tra cani ed esseri umani è davvero commovente. Come dimostra questa dolcissima storia: il sacerdote dice addio al suo cane, che volerà sul ponte dell’arcobaleno. Con un commovente video su Instagram, l’uomo ha toccato il cuore di tutti quanti, lasciando l’amaro in bocca a chi ha conosciuto il povero cagnolino.

Fábio de Melo è un sacerdote brasiliano che nei giorni scorsi ha detto addio al suo cane, che purtroppo non appartiene più a questo mondo, ma è andato ad attenderlo sul ponte dell’arcobaleno. Le sue parole hanno commosso tutti quanti.

Luquinha, il nostro tempo insieme è finito. L’opportunità per noi di stare insieme è finita, sei stata un dono che hai risvegliato e che mi ha avvicinato a ciò che ho di più sacro in me.

Fábio de Melo ha commosso tutti quanti con le sue parole su Instagram, dove ha quasi 26 milioni di Follower. Nel video si vede una foto dell’uomo che abbraccia la dolce cagnolina di razza Bullgod francese a cui era legato da tempo, sulle note de “A Vida É Boa Com Você” (“La vita è bella con te”) di Bryan Behrche.

Essere il tutor della tua vita è stato un privilegio. È stato bello vederti arrivare, crescere, maturare, attraversare le difficoltà che hanno fatto parte della tua storia. È stato bello vedere la sua forza, il suo coraggio, il suo modo unico di superare ogni limite, ogni ostacolo. Ti sarò sempre grato, amico mio, per il modo in cui mi hai sempre guardato, riconosciuto e amato, anche senza sapere chi ero.. E questo essere dover essere il suo tutore è stato un privilegio, perché ha imparato molto da lui.

La mia vita sarà più triste senza di te. Non riesco nemmeno a immaginare come sarà tornare a casa, ritrovare il nostro mondo, sapendo che ne sarai assente. Grazie, mia piccola Luquinha. Sei entrato nella mia vita in un momento in cui avevo bisogno di imparare di nuovo ad amare. La tua missione è stata compiuta magnificamente.