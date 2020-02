Sadie, il cane Pastore Tedesco che sa fare il massaggio cardiaco: il video La storia di Sadie, il cane di razza Pastore Tedesco che sa fare il massaggio cardiaco alla proprietaria in caso di pericolo: il video delle sue abilità

Oggi vogliamo mostrarvi il video di Sadie, il cane Pastore Tedesco che ha imparato a fare il massaggio cardiaco. Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti: i nostri amici a quattro zampe sono letteralmente in grado di salvare le nostre vite.

Da un lato perché ovviamente sono in grado di donarci un amore e una fedeltà che nessun altro più darci. Dall’altro perché molto spesso possono trasformarsi nei nostri angeli custodi, nei nostri eroi.

E infatti le storie di cani che si sono trasformati negli angeli custodi dei loro proprietari sono tantissime. C’è ad esempio la storia di Sammy, il cane eroe o anche la storia di Zippy, il cane eroe che ha perso la vita per salvare la sua famiglia dalle fiamme.

Ma ci sono anche altri amici a quattro zampe che dedicano la loro intera vita a delle missioni speciali. Basti pensare ai cani da salvataggio in mare o a quelli che sfruttano il loro fiuto per cercare i dispersi. O anche ai tanti cani da supporto emotivo, quelli della Pet Therapy, che aiutano a far tornare un sorriso nel volto di chi non ha più voglia di sorridere.

E anche il cane protagonista di oggi è un cane che ogni giorno salva la vita alla sua proprietaria. Lei si chiama Jameson LaTour ed è una ragazza che soffre di attacchi di panico e di ansia. Ma da quanto Sadie è con lei, la sua vita è decisamente migliorata.

Sadie è infatti un cane di razza Pastore Tedesco educato e addestrato per riconoscere le crisi di Jameson. Non solo sa riconoscerle in tempo, ma è anche in grado di far calmare la sua migliore amica umana.

Grazie alla presenza di Sadie, infatti, Jameson riesce a gestire meglio i suoi attacchi d’ansia e di panico. Ma non solo, perché la sua amica a quattro zampe sa anche fare il massaggio cardiaco. Durante il suo addestramento per diventare un cane da supporto, infatti, questa bellissima cagnolona ha imparato a fare la RCP, ovvero la Rianimazione Cardio-Polmonare. Ecco il video di Sadie, il cane Pastore Tedesco che fa il massaggio cardiaco alla sua proprietaria.

Potrebbe anche interessarti: Ping Pong, il cane che ha salvato la vita di un neonato