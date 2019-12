Sage il labrador cieco un labrador cieco era purtroppo rimasto solo nella foresta e stava abbandonando ogni speranza di sopravvivenza

Quando il dodicenne Sage, un bellissimo Labrador, fuggì da casa sua la sua famiglia rimase sconvolta. Sage non era solo vecchio, ma anche cieco. Si resero conto che probabilmente era scappato in una foresta vicina e si chiedevano come sarebbe sopravvissuta da sola. La famiglia iniziò a cercare dalla loro casa a Boulder Creek, in California, ma non c’era traccia di lei. “Dieci dei nostri vicini si sono uniti alla nostra famiglia nella ricerca che è durata fino a tarda notte,” Beth Cole, la mamma umana di Sage, ha dichiarato al sito Dodo “Poi sono tornati in aiuto per diversi giorni .”Dopo cinque giorni, la famiglia ha iniziato a perdere la speranza. Sebbene la famiglia si sentisse disperata, continuarono a cercare il loro cane. Cinque giorni sono diventati sei, poi sette, poi otto. Temevano che Sage fosse stato ferito o ucciso da un predatore.

Ma poi, per caso, un uomo vide qualcosa nella foresta. Il vicino di casa e vigile del fuoco, Dan Estrada, stava portando a spasso i suoi cani con un amico quando videro qualcosa accanto al ruscello ai piedi di un ripido pendio, “All’inizio ho pensato che fosse un sacco della spazzatura, quindi ero davvero arrabbiato “, ha detto Dan a Dodo .” Nessuno vuole che le persone buttino immondizia nella foresta. Poi ho guardato più da vicino e ho visto che era Sage. ”

Sage non si mosse e Dan sospettò il peggio. Quando si avvicinarono, sollevò la testa e l’amica di Dan esclamò: “Menomale, è viva”. Appena Dan l’ha sentita ed è corso al ruscello per salvarla. “Mi sono arrampicato velocemente, sono saltato nel torrente e sono corso verso di loro”, ha detto Dan. “L’ho abbracciato con le mie braccia, l’ho baciato e ho iniziato ad accarezzarlo. Dopo un po’ fu in grado di sollevare la testa e muovere la coda. Cercò di alzarsi e camminare, ma dopo otto giorni senza cibo non le rimase molta energia, quindi Dan la portò a casa. Sulla via del ritorno, hanno anche contattato la famiglia di Sage che, ovviamente, era felice di sentire la notizia e appena tornato lo riempì di coccole e di amorevoli cure.