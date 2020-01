Saigon Saigon, un simpatico piccolo cagnolino, si trovava da giorni su una veranda di una casa ma non si capiva di chi fosse

In america, un simpaticissimo cagnolino di nome Saigon si trovava sulla veranda di alcune case. Agitato ed impaurito Saigon correva da una parte all’altra senza meta. Sembrava come se fosse stato abbandonato e non essendo abituato a stare solo per strada non sapesse cosa fare. I padroni di casa videro il cagnolino in difficoltà ma non sapendo come fare per prenderlo decisero di chiamare alcuni volontari del posto per farsi aiutare a prenderlo.

I volontari si trovavano da quelle parti e si precipitarono nel posto da dove proveniva la chiamata. Scappando in continuazione il cane ad un certo punto saltò dalle scale della veranda e una volta a terra i volontari si misero molta paura in quanto la veranda era molto alta e si sarebbe potuto fare male.

Fortunatamente una volta saltato non si fece male, ma il cane era terrorizzato e sembrava non ci fosse modo di prenderlo.

Una volontaria, ad un certo punto, provò a mettere un cheesburger a terra per farlo avvicinare e prenderlo, lui andò lì per mangiare il panino e venne subito afferrato dalla ragazza, gli venne messo il collare e venne caricato immediatamente in macchina. Il povero cane era molto impaurito, in macchina si tranquillizzò un po’, grazie anche alle coccole e alle attenzioni della volontaria.

Arrivati dal veterinario la ragazza era felice nell’apprendere che Saigon stava benissimo, non aveva alcun tipo di problema ed era anche tenuto molto bene quindi probabilmente era stato abbandonato da pochi giorni. La volontaria decise di tenerlo con lei, ormai erano innamorati l’uno dell’altra erano inseparabili e passavano intere giornate insieme.

Tutto finisce bene per il piccolo Saigon, che ha trovato l’affetto e l’amore della sua nuova padrona che non lo lascia mai solo.