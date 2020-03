Sally la cagnolina arrabbiata con tutti Sally, la cagnolina spaventata sboccia come un fiore a primavera

Sally una meravigliosa cagnolina era stata abbandonata e non essendo abituata a stare in strada era fortemente disorientata e non sapeva assolutamente dove andare. Passava da un cortile ad un altro, nascondendosi da una macchina all’altra, vagava senza meta. Si nascondeva ovunque, tutto sembrava un pericolo per la povera Sally.



La povera cagnolina aveva seri problemi ad orientarsi e c’era un fortissimo rischio che venisse investita. Alcune persone si resero conto che Sally era fortemente disorientata e senza pensarci un attimo chiamarono subito i volontari per aiutarla. I passanti provavano a prenderla nel frattempo che i volontari arrivassero ma purtroppo i risultati furono pessimi in quanto la cagnolina aveva troppa paura e fuggiva in continuazione.

I volontari appena arrivati capirono subito la situazione ed immediatamente presero una rete per poter ostacolare Sally e finalmente riuscire a prenderla. Con la rete circondarono tutta l’area e finalmente riuscirono a prenderla.

Sally era terrorizzata, mordeva e abbaiava, non riusciva a fidarsi dei volontari. Il motivo per il quale era così aggressiva era perché li vicino c’erano i suoi cuccioli! I volontari presero sia Sally che i cuccioli e decisero di portarli dal veterinario.

Fortunatamente, dopo alcuni controlli, risultò che non avevano alcun tipo di problema di salute, i volontari entusiasti della notizia portarono tutti al rifugio con loro. Sally poteva tranquillamente allattare i suoi cuccioli ed una volta tranquillizzata si fece accarezzare dai volontari.

Aveva capito che non c’era alcun tipo di pericolo ed ora tutti insieme sono al rifugio dove attendono una bellissima adozione. Grazie al cielo tutto finisce bene per questa bellissima famiglia che ora può stare serena e tranquilla. Auguro tutto il meglio a questi meravigliosi cagnolini, che possano vivere una vita serena. UNA LODE A TUTTE LE PERSONE CHE HANNO RESO QUESTA STORIA A LIETO FINE