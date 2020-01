Sally e i suoi piccoli Sally aveva appena partorito ma un cucciolo aveva avuto un problema

Sally, un bellissimo Jack russell terrier, aveva appena dato alla luce i suoi cuccioli. Dopo molte ora di parto i cuccioli sembravano stare tutti bene, erano tutti a bere il latte della madre ed erano tutti pronti a crescere. Dopo un p0′ però successe qualcosa, Sally non si sentiva bene, faceva dei movimenti strani e sembrava stare sempre peggio.

Improvvisamente si accorsero che la cagnolina stava partorendo di nuovo, partorì un cucciolo ma era molto strano. Era ancora avvolto dalla sacca amniotica del parto e sembrava che non dava segni di vita. I padroni si preoccuparono molto della situazione e anche Sally che però non si diede per vinta e fece di tutto per rianimarlo.

Per prima cosa cercò di bucare con i denti la sacca amniotica per cercarlo di farlo respirare e successivamente provò a fargli una vera e propria rianimazione. Il tempo passava ed il cucciolo era sempre immobile non respirava, sembrava che ormai non ci fossero più speranze.

Dopo un po’ ci fu’ un movimento della linguetta del cucciolo, sembrava si stesse iniziando a muovere. Tra lo stupore dei padroni incredibilmente il cucciolo tornò a respirare, fortunatamente stava bene come tutti gli altri. Grazie alla prontezza e al coraggio di Sally che spinta dall’istinto materno ha fatto di tutto per salvare il proprio cucciolo da una terribile fine.

Questo è stato un meraviglioso esempio di come i cani siano come, e anche meglio, di noi esseri umani, perché una mamma umana avrebbe fatto di tutto per salvare il proprio figlio cosa che Sally ha fatto per il suo cucciolo.

Oggi sono una bellissima famiglia felice e grazie al gesto eroico di Sally anche un altro cucciolo può godersi l’amore della sua nuova famiglia.