Salva due pitbull dal canile e loro gli salvano la vita durante una rapina. Adotta due pitbull dal canile, loro si sdebitano salvandogli la vita davanti a quattro ladri

La vicenda ha fatto il giro del mondo ed ha come protagoniste due femmine di Pitbull chiamate Ellabelle e Ladybug. I due cani sono stati abbandonati in un box di un rifugio, da quella che era la loro famiglia. Per diverso tempo, sono rimaste lì, a domandarsi cosa avessero fatto di male e il perché di quella decisione. Poi un giorno, un uomo di nome Robert Mcgowan, ricatosi al rifugio, le ha viste ed ha deciso di adottarle e di dare loro una possibilità di vivere.

Come già immaginerete, il pitbull non è una di quelle razze che le persone adottano nei rifugi, anche perché se si pensa ad un pitbull abbandonato, si pensa di conseguenza ad un pitbull arrabbiato.

Robert però ha raccontato che Ellabelle e Ladybug sono sempre state calme e anche molto timide. Poi una sera è successo qualcosa e l’uomo ha avuto modo di vedere il loro carattere. Robert si trovava in garage e aveva lasciato la porta aperta. Improvvisamente 4 uomini sono entrati ed hanno iniziato a picchiarlo, erano dei ladri.

“Uno di loro mi ha tirato un pugno su un occhio mi ha scaraventato giù dalla sedia”, ha raccontato Robert. “Mi hanno chiesto di consegnargli le chiavi della mia macchina e io gli ho detto che potevamo trovarle in casa. Così mi hanno seguito fino dentro ed è stato allora che si sono trovati davanti le mie Pitbull. Quando hanno capito che ero in pericolo, si sono avventate verso i rapinatori, chiarendo subito la situazione. È stato come se avessero voluto dire loro, fuggite o è peggio per voi.

Alla fine di tutto, grazie ad ellabelle e Ladybug, me la sono cavata con un occhio nero. Il giorno dopo sono uscito a comprare un regalo per entrambe.

Ho deciso di condividere la mia storia, perché vorrei fosse di lezione a tutte quelle persone che credono che un pitbull sia un cane aggressivo e che quindi sia meglio lasciarlo morire dentro un rifugio. Io ho salvato la loro vita e loro hanno salvato la mia”.