Salvano 3 ragazze che vivevano con 245 animali Gli agenti hanno portato in salvo tre ragazze che vivevano con 245 animali tra escrementi e sporcizia

Da Edgewater, sulla costa occidentale della Florida, negli Stati Uniti, ci arriva una storia che ha dell’incredibile. In una casa, che dall’esterno poteva sembrare la normale abitazione di una famiglia come tante altre, 3 ragazze di 8, 9 e 10 anni sono state trovate a vivere tra gli escrementi e più di 200 animali.

Greg Nelson viveva in questa casa con l’ex moglie Susan, la fidanzata Melissa Hamilton e tre ragazzine piccole. Quando l’uomo ha litigato con le due donne, quando Melissa ha tentato il suicidio, è intervenuta la polizia, che è entrata in una casa che definire degli orrori è dire poco.

Gli agenti hanno scoperto che le tre ragazzine vivevano tra escrementi, cibi marci e una sporcizia inimmaginabile. Erano in forte stato di malnutrizione, costrette a vivere in un ambiente decisamente malsano.

In casa insieme a loro vivevano circa 246 animali. C’erano rifiuti, cibo marcio, feci, carcasse di animali, animali sporchi ovunque.

Tutti gli animali vivi sono stati salvati dagli agenti dell’ufficio Edgewater Animal Control: in tutto sono stati contati 22 lucertole, 60 topi, 4 criceti, 10 uccelli, 2 gatti, una tartaruga, 1 maiale e 4 cuccioli.

Le bambine, invece, sono state affidate al Dipartimento per i bambini e le famiglie, che ha pensato per loro a un luogo sicuro dove cercare di superare il trauma che una vita del genere ha causato su di loro.

Greg, Melissa e Susan sono accusati di abusi su minori e trattamento ingiusto nei confronti degli animali. Susan si trova sotto custodia nella contea di Volusia, Melissa è ricoverata in una struttura locale visto il suo recente tentativo di suicidio, mentre Greg è sotto custodia e sorveglianza delle autorità di Edgewater.

Una vicina di casa ha raccontato che sospettava che ci fosse qualcosa di strano in quella famiglia. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare una situazione del genere in casa loro. Per fortuna ora le bambine sono salve. E anche tutti quei poveri animali.