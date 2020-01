Salvano 6 cuccioli appena nati che hanno gettato in un fiume dentro un sacco 6 cuccioli appena nati che erano stati gettati in un fiume chiusi dentro un sacco sono per fortuna stati salvati in tempo

Questa storia piena di crudeltà ci arriva dal Massachusetts, negli Stati Uniti. Non si potrebbe definire altrimenti il racconto di 6 cuccioli di cane gettati in un fiume, nel Blackstone, chiusi in un sacco. Sarebbero morti, se qualcuno di buon cuore non si fosse trovato nel posto giusto al momento giusto per salvare loro la vita.

Un giorno un gruppo di ragazzi si era dato appuntamento lungo il fiume Blackstone nel Massachusetts, negli Stati Uniti, per percorrere il corso d’acqua a bordo dei loro kayak. Sembrava una giornata come tante altre, mai si sarebbero aspettati di trasformarsi in eroi.

E di imbattersi in quanto la crudeltà umana può fare del male a delle povere vittime innocenti. I ragazzi si stavano divertendo e si stavano godendo la loro giornata quando all’improvviso sull’acqua hanno visto galleggiare un sacco chiuso. Lì per lì non hanno dato peso a quello che poteva essere un rifiuti che qualche irresponsabile aveva gettato via senza curarsi dell’inquinamento che avrebbe provocato. Poi all’improvviso dei rumori hanno cominciato ad arrivare da quel sacco.

I ragazzi decisero di avvicinarsi alla borsa legata per scoprire cosa ci fosse dentro. E quando l’hanno aperto sono rimasti senza parole di fronte allo spettacolo si trovarono di fronte. Subito chiamarono la polizia, perché nella borsa c’erano sei poveri cuccioli di cane impauriti e infreddoliti, che piangevano e urlavano. La loro giornata sul kayak era finita, ora dovevano occuparsi di loro.

I soccorritori cominciarono a tenerli in caldo, mentre li riportavano a riva. Tutti erano vivi, ma stavano male e avevano bisogno delle cure mediche. Se non fossero intervenuti questi ragazzi, i cuccioli sarebbero sicuramente morti.

L’intera cucciolata è stata presa in carico dagli agenti del controllo degli animali di Uxbridge: per fortuna se la caveranno e appena sarà possibile saranno messi in adozione.

Mentre le autorità indagano per assicurare alla giustizia il colpevole di un atto così crudele.